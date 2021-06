Vanno avanti a Firenze i lavori per la realizzazione della nuova grande conduttura dell’acquedotto su viale Lavagnini-piazza della Libertà-viale Matteotti propedeutici alla tramvia.

Tramvia a Firenze, i lavori coinvolgono viale Lavagnini nel tratto via Leone X-via Poliziano

In questo momento in viale Lavagnini sono in corso le operazioni di predisposizione dell’area di cantiere relativa alla macrofase 2 nel tratto via Leone X-via Poliziano. Si tratta dello spostamento del new jersey a centro strada: a configurazione definitiva, ci saranno due corsie verso viale Strozzi e tre verso piazza della Libertà. Anche nel tratto da piazza della Libertà a via Poliziano le iniziali tre corsie verso viale Strozzi diventeranno due all’altezza dell’incrocio con via Poliziano, resteranno tre le corsie verso piazza della Libertà. Queste operazioni andranno avanti fino alle 6 di venerdì 11 giugno.

Riapertura della circolazione in due fase: 10 e 18 giugno

Dalle 21 del 10 giugno sono state programmate le lavorazioni necessarie per riaprire alla circolazione l’area di cantiere nel tratto finale di viale Lavagnini, da via Leone X a viale Strozzi, e l’attraversamento pedonale lato Fortezza (macrofase 1). Questi interventi sono suddivisi in due tranche: nella prima si rimuoverà il cantiere su quasi tutto il tratto (tranne la porzione immediatamente lato via Leone X) e verrà riattivato l’attraversamento pedonale con semaforo lato Fortezza; nella seconda tranche, il 18 giugno, è prevista la restituzione anche del tratto lato via Leone X. Per effettuare questi interventi saranno istituiti restringimenti di carreggiata.

I nuovi cantieri

Successivamente, dall’11 giugno, è in programma l’attivazione del cantiere sull’area dell’incrocio tra viale Lavagnini e via Leone X con la chiusura dell’intersezione e quindi della svolta dal viale verso via Lorenzo Il Magnifico-viale Milton. Come si spiega dal Comune di Firenze questi lavori sono concentrati nel weekend in modo da ridurre l’impatto sulla circolazione.