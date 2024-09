Sulla tramvia di Firenze arriva la Polmetro: cos’è?

- Pubblicità -

Anche a Firenze entrerà in servizio la Polmetro, agenti di una sezione specifica della Polizia che saranno impiegati per garantire la sicurezza sulla tramvia e alle fermate. Ad anticipare la novità è stata la sindaca Sara Funaro, in un’intervista a Rtv38, dopo una telefonata con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il Viminale ha assicurato l’arrivo nel capoluogo toscano di rinforzi delle forze dell’ordine, ma l’annuncio ufficiale sarà fatto durante la visita del ministro in città nelle prossime settimane. Forse, nel raggio di azione di questi agenti, finiranno anche le linee dei bus.

Cos’è in pratica la Polmetro che sarà impiegata anche a Firenze

La Polmetro è una sezione specializzata della Polizia di Stato che è nata lo scorso agosto dopo una riunione sulla sicurezza in Viminale, per garantire la sicurezza sulle metropolitane di Roma, Milano e Napoli. Gli agenti effettuano controlli a bordo dei convogli ma anche alle banchine, prendendo spunto dal servizio già attivo sulla linea M1 della metro M1 di Milano da quasi quarant’anni. La sperimentazione più su larga scala è stata avviata dal Ministero dell’Intero proprio per fronteggiare aggressioni, rapine e borseggi ai danni dei passeggeri.

La questione sicurezza a Firenze

Oltre alla Polmetro, il ministro Piantedosi ha promesso l’arrivo a Firenze di altri agenti per aumentare i controlli nei centri commerciali e nelle aree più problematiche dal punto di vista della sicurezza. La prima cittadina lo ha ringraziato per l’attenzione verso il capoluogo toscano, “varie richieste – ha detto – erano emerse sia in sede di Cosp che in altri confronti”. Anche i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno espresso il loro apprezzamento, per la misura che “può diventare la chiave di volta per restituire davvero sicurezza alla città”, hanno scritto in una nota Angela Sirello, Alessandro Draghi, Matteo Chelli e Giovanni Gandolfo.

L’annuncio segue l’escalation di aggressione ai danni di autisti degli autobus e dei conducenti della tramvia, ma anche dopo la violenta rapina a un 91enne in via Maso Finiguerra, finito in ospedale in condizioni disperate. Tra le misure messe in campo da Palazzo Vecchio un’ordinanza che obbliga i minimarket di 19 zone critiche a chiudere in anticipo. Entro fine mese poi entreranno in azione sulla tramvia i vigilantes di società private per la sicurezza dei passeggeri e dei conducenti, ha annunciato in Consiglio Comunale l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio. Un servizio finanziato da Gest e dalla stessa amministrazione. Il 16 settembre infiene è stato convocato un tavolo per fare il punto insieme ai sindacati dei lavoratori del trasporto pubblico locale.