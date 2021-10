Per le linee 3 e 4 della tramvia di Firenze arrivano i fondi del Pnrr

Buone notizie da Roma, nel Pnrr le due nuove linee della tramvia. Si tratta di 220 milioni per quella di Campi Bisenzio e 150 milioni per il tracciato da Firenze a Bagno a Ripoli

Nei tratti informali dell’elenco delle opere che prevede il Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, sono previste due linee della tramvia di Firenze, con un investimento di 220 milioni per il tracciato verso Campi Bisenzio e di 150 milioni sul tram per Bagno a Ripoli. La buona notizia arriva dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che, a margine della consegna dell’11esimo treno Rock di Trenitalia, si è detto soddisfatto.

Il Pnrr e le linee della tramvia per Campi e Bagno a Ripoli

Dopo numerose riunioni a Roma e gli incontri con gli assessori regionali all’ambiente Monia Monni e alle infrastrutture Stefano Baccelli, è arrivato dunque il semaforo verde. Il fatto che le due linee siano nel Pnrr significa, ha chiarito Giani, “vederle realizzate entro il 2026”, visti i tempi tecnici molto rigidi imposti dall’Europa.

Arrivano fondi anche per il nuovo Stadio Franchi di Firenze

Il governatore ha spiegato che con il Pnrr arriveranno risorse “importanti in Toscana”. Tra queste rientrano anche quelle relative al nuovo stadio Artemio Franchi: sono infatti in arrivo da Roma 100 milioni per il restyling dell’impianto sportivo. Anche in questo caso i tempi sono stretti: il Comune di Firenze ha già predisposto il bando e siamo alla fase 2, quella in cui sono stati selezionati da una giuria internazionale 8 progetti (su un totale di 31 arrivati). A marzo verrà nominato il vincitore.