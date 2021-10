Tramvia: quando l’inizio dei lavori per Firenze sud, Campo di Marte e Piagge

Prossima fermata San Marco. Capolinea successivo a Bagno a Ripoli. Più avanti la tratta per Campo di Marte – Rovezzano e quella per Le Piagge. Le nuove linee della tramvia di Firenze riscaldano i motori, con la prima tranche di lavori prevista all’inizio del 2022. Si parte dal centro storico per poi affrontare successivamente i cantieri della T3 e della linea 4.

Intanto arrivano novità sulla tecnologia dei nuovi convogli, che grazie a un sistema a batteria (qui i dettagli) potranno viaggiare senza bisogno di pali e fili su tratti lunghi fino a 2 chilometri. Questo consentirà di eliminare la linea area in alcune parti del percorso, come i viali di circonvallazione e le strade di Gavinana, toccate dalla futura linea 3 della tramvia Firenze – Bagno a Ripoli. Il punto sui prossimi sviluppi del sistema tranviario fiorentino è stato fatto in occasione della visita del sindaco Dario Nardella allo stabilimento di Hitachi Rail dove saranno costruiti i nuovi mezzi.

I primi cantieri a partire: la tramvia per il centro storico e piazza San Marco

Il Comune sta stilando un cronoprogramma di massima dei lavori. Secondo questo piano, i primi a partire saranno, all’inizio del 2022, i lavori per la cosiddetta variante al centro storico, il “pezzo” di tramvia che partirà dalla Fortezza allacciandosi alla linea 1 e che poi proseguirà in viale Lavagnini, toccherà piazza della Libertà per dirigersi in via Cavour e infine al capolinea di piazza San Marco. Al ritorno passerà dal percorso via Giorgio La Pira – via la Marmora (qui fermate e mappa della linea per il centro storico).

L’entrata in funzione di questo braccio ferrato è prevista entro il Natale 2023. Intanto è finita nel cassetto l’ipotesi di estendere il tracciato della tramvia fino al cuore del centro di Firenze, a pochi passi dal Duomo. L’anno scorso era stato proposto di portare i binari da piazza San Marco fino a Palazzo Medici Riccardi, all’inizio di via Cavour. Questo allungamento non è al momento parte dei progetti.

Quando l’inizio dei lavori per la linea 3 della tramvia: Firenze sud, Bagno a Ripoli, Campo di Marte

A settembre 2022 è previsto l’inizio dei lavori per la linea 3 della tramvia (o meglio la 3.2.1, com’è chiamata dai tecnici) che andrà da piazza della Libertà fino al capolinea di Bagno a Ripoli passando da Firenze sud (qui il percorso e le fermate). L’obiettivo è far sfrecciare i convogli carichi di passeggeri tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Questo percorso successivamente si allungherà grazie ai lavori per la linea 3 “bis” (linea 3.2.2), che da piazza della Libertà si dirigerà lungo viale Don Minzoni verso Campo di Marte, lo stadio e infine arriverà al capolinea di Rovezzano (qui la bozza del progetto con fermate e mappa). I primi operai, in questo caso, entreranno in azione entro la fine del 2023, se il cronoprogramma sarà rispettato, per concludere i cantieri nel Natale 2026, quando sarà pronto anche il nuovo Artemio Franchi.

I lavori per la linea 4 della tramvia Firenze – Le Piagge

Alla metà del 2023 dovrebbero partire anche i tanto attesi cantieri per la linea 4, Firenze – Le Piagge, un percorso che si svilupperà tra Porta a Prato e il popoloso quartiere a nord-ovest della città sfruttando in larga parte la tratta ferroviaria già esistente. La fine delle opere è fissata 2 anni e 4 mesi dopo.

Ecco quindi in sintesi quando è previsto, al momento, l’inizio dei lavori per le nuove linee della tramvia di Firenze.