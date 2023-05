Tutto pronto per la ristrutturazione del Centro tecnico di Coverciano

- Pubblicità -

Con l’approvazione in Consiglio comunale è terminato l’iter politico per la ristrutturazione del Centro tecnico di Coverciano, un investimento da 15 milioni di euro. La casa delle Nazionali italiane di calcio, sia maschili che femminili, subirà un importante restyling. E si lega definitamente il nome di Firenze alla Nazionale, eliminando così le voci che in passato parlavano di un possibile trasferimento a Roma.

Cosa prevede la ristrutturazione del Centro tecnico di Coverciano

Altro che Roma, la ristrutturazione del Centro tecnico di Coverciano renderà la struttura unica in Italia. L’intervento determinerà un ampliamento totale di 7530 mq, dei quali 2800 relativi al parcheggio. Il progetto prevede che il campo 1, intitolato a Fabio Bresci, avrà la copertura della tribuna, mentre il 2, dedicato a Enzo Bearzot e riservato per le gare delle nazionali giovanili, potrà contare sul recupero del volume sottostante le gradinate della tribuna, circa 90 mq, oggi non accessibile, da utilizzare come deposito attrezzi da gioco e materiale d’uso per gli allenamenti.

Le strutture che ospitano spogliatoi principali e palestra, lateralmente al campo 3 ‘Vittorio Pozzo’ (al termine dei lavori queste aree saranno integrate nell’ex auditorium), subiranno una manutenzione straordinaria e un adeguamento funzionale.

Gli altri interventi

La ristrutturazione del Centro tecnico di Coverciano (già in passato erano stati fatti interventi ma non così importanti) riguarda anche interventi sullo spogliatoio che avrà anche una nuova copertura di 940 mq, tale da rendere fruibile la terrazza. Verrà realizzato un nuovo edificio di servizio (spazio polivalente) alla palestra di 230 mq circa. Per rendere più accogliente la foresteria è richiesto un ampliamento (1.020 mq) per 18 nuove camere oltre alle attuali 54. Prevista poi la ristrutturazione della palestra grande e delle aree limitrofe.

Non sono previsti oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Firenze. Come ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella, “Coverciano è una struttura che prevede servizi pubblici”. E’ “una struttura pubblica che serve non solo alla Nazionale ma pure alla cittadinanza, al mondo della scuola, agli appassionati di sport”. La ristrutturazione del Centro tecnico di Coverciano farà dunque fare un salto di qualità a livello di innovazione. Speriamo anche di risultati.