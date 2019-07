Scattano le vacanze anche per gli uffici anagrafe del Comune di Firenze, che in estate chiudono a “scacchiera” per ferie, ma quando sono attivi mantengono il consueto orario. L’amministrazione comunale ha varato il piano per la bella stagione che riguarda i 6 pad, ossia i punti anagrafici decentrati presenti nelle zone periferiche, dal Parterre (Quartiere 1 e 2) a Villa Vogel (Isolotto – Quartiere 4), da piazza Alberti (Quartiere 2) a via Bini (Rifredi – Quartiere 5), fino a Sorgane.

Prima di rinnovare la carta di identità per un viaggio o prima di richiedere un certificato, è meglio quindi controllare il calendario delle aperture, per non incappare in spiacevoli sorprese e chiusure inaspettate. Vediamo nel dettaglio, ufficio per ufficio, date e orari 2019.

Quando è chiuso il pad del Parterre

Il Cubo numero 1 del Parterre di piazza della Libertà 12, che ospita l’ufficio anagrafe decentrato, sarà chiuso per una settimana nel mese di agosto, da sabato 10 a sabato 17 agosto 2019. Nel resto del periodo estivo non cambia niente sul fronte degli orari: gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. Il sabato il pad del Parterre è aperto solo su prenotazione, da fare chiamando il numero 055055.

Anagrafe di Villa Vogel (Quartiere 4 di Firenze): orari d’estate

L’ufficio anagrafe di Villa Vogel (via delle Torri 23), al piano terra della sede del Quartiere 4 di Firenze, sarà chiuso a più riprese durante l’estate: da lunedì primo luglio a sabato 20 luglio, poi nella settimana di Ferragosto da sabato 10 a domenica 18 agosto e infine nella prima quindicina di settembre da domenica primo a domenica 15.

Questi invece gli orari di apertura, che non subiscono variazioni durante l’estate: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 13: martedì anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00.

Pad piazza Alberti, orari estivi 2019

Dall’altra parte di Firenze, in piazza Alberti, l’ufficio anagrafe decentrato sarà aperto tra luglio e agosto solo 3 giorni al mese (9, 10 e 11 luglio; 9,7 e 8 agosto), mentre dal 3 settembre sarà attivo come consueto. Gli orari: martedì e giovedì 8.30 – 13.00 e 14.30 – 17.00, mercoledì solo la mattina dalle 8.30 alle 13.00.

Ufficio anagrafe via Bini (zona piazza Dalmazia)

Vacanze estive in vista anche per l’ufficio anagrafe decentrato in via Bini 7, vicino a piazza Dalmazia, in zona Rifredi – Quartiere 5. Il pad sarà chiuso durante tutto il mese di agosto e quindi risulterà attivo dall’8 al 31 luglio e dal primo settembre con orario 8.30 – 13.00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.

Villa Pallini, pad Santa Croce e anagrafe di Sorgane

3 pad di Firenze saranno chiusi per buona parte dell’estate. Il Pad di Villa Pallini (via Baracca), quello di piazza Santa Croce e l’ufficio anagrafe di Sorgane in via Tagliamento 4 hanno chiuso i battenti il 17 giugno e riapriranno al pubblico da lunedì 23 settembre.

Anagrafe, i consigli del Comune di Firenze per l’estate

Con queste chiusure a scacchiera, il Comune consiglia di recarsi nei pad solo se strettamente necessario; di usare i servizi online per i certificati anagrafici o di rivolgersi alle edicole, sedi di associazioni, società sportive agenzie di assicurazione e istituzioni abilitate al rilascio (qui l’elenco delle reti diffuse) ; prenotare il proprio biglietto elettronico grazie all’app “Ufirst”; prenotare su internet il rilascio della nuova carta di identità elettronica, per cui i tempi di attesa si sono più che raddoppiati.

“Con l’estate aumenta la pressione sugli uffici dell’anagrafe, proprio in concomitanza con la necessità di garantire la possibilità di andate in ferie ai dipendenti reduci anche dal tour de force elettorale. La direzione competente – ha spiegato la vicesindaca e assessora all’anagrafe Cristina Giachi – ha quindi messo a punto un programma che prevede la chiusura a scacchiera di alcuni Pad, in modo da concentrare il personale in servizio in pochi punti aumentando la loro efficienza”.

Sul sito del Comune tutte le informazioni dettagliati sugli orari dei Pad – punti anagrafici decentrati, mentre in questa sezione del nostro sito, tutto quello che c’è da fare d’estate a Firenze.