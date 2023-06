Un nuovo Starbucks nel centro di Firenze, in via Cerretani

- Pubblicità -

Dopo il negozio nel sottopassaggio della stazione, Starbucks raddoppia a Firenze e annuncia l’apertura di una nuova caffetteria nel centro storico, in via dei Cerretani. L’annuncio è arrivato da Percassi, gruppo che in Italia ha la licenza del marchio delle celebri caffetterie a stelle strisce. La catena del Frappuccino conta una trentina di store in oltre 70 Paesi del mondo.

Quando è prevista l’apertura del nuovo Starbucks nel centro di Firenze

Lo Starbucks in via dei Cerretani 49 rosso, che prende il posto del negozio di oggettistica Dmail, aprirà i battenti al pubblico venerdì 30 giugno 2023. Un locale a pochi passi dal Duomo e dalle strade più battute dai turisti. I dettagli sul nuovo punto vendita fiorentino del colosso del Frappuccino si conosceranno il giorno prima, quando è stata fissata l’anteprima per la stampa. A differenza del punto vendita nel sottopassaggio della Stazione l’immobile sarà più ampio potendo contare sugli spazi lasciati liberi da Dmail, catena che tra le altre cose è di proprietà dello stesso gruppo Percassi.

- Pubblicità -

Gli altri negozi in Toscana

Lo Starbucks in via dei Cerretani sarà la terza caffetteria in Toscana della celebre insegna americana: il primo store era stato aperto nella primavera di due anni fa, all’interno del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, mentre il frappuccino è sbarcato nel centro di Firenze il 29 dicembre scorso, dopo la riqualificazione del braccio del sottopassaggio che collega piazza dell’Unità alla stazione di Santa Maria Novella.