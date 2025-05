Una due giorni per la pace, ricordando gli 80 anni dalla fine della guerra

- Pubblicità -

Una due giorni per riflettere sulla pace, in occasione dell’80esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. L’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea e SPI CGIL Toscana organizzano l’8 e il 9 maggio tra Firenze e Scandicci, il convegno “La guerra è finita. Riflessioni in un mondo in conflitto”. Un punto di partenza per un dialogo a più voci sui temi della guerra e della pace.

Una riflessione attuale

“È necessario, oggi, parlare con determinazione di libertà, giustizia, democrazia e, prima di tutto, di pace – spiega il presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, Vannino Chiti –. Oggi il panorama sembra cupo: tante guerre e due potenzialmente incontrollabili, quella in Europa scoppiata con l’aggressione della Russia all’Ucraina, e quella in Medio Oriente, nata dal terrorismo di Hamas contro civili israeliani e portata dal governo Netanyahu a una reazione di sterminio del popolo palestinese. Il nostro impegno non può avere incertezze“.

- Pubblicità -

Il convegno approfondirà questi temi con il contributo di accademici, esponenti della politica e delle istituzioni religiose, di rappresentanti di organizzazioni sociali. Tra gli ospiti l’ex premier Giuliano Amato, che terrà una lectio magistralis, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora regionale alle politiche della memoria Alessandra Nardini, le sindache di Firenze Sara Funaro e di Scandicci Claudia Sereni, l’abate di San Miniato al Monte Dom Bernardo Gianni.

“Quest’anno – afferma il Segretario generale dello SPI CGIL Toscana Alessio Gramolati – ci è sembrato utile e doveroso, per il suo valore storico ma anche per il carattere evocativo, richiamare l’attenzione anche sull’8-9 maggio, la fine della guerra, di cui ricorrono gli 80 anni, rappresentandoli storicamente contro ogni tentativo di revisionismo, ma anche esaltando tutti quegli elementi di attualità che provengono da una situazione internazionale inedita e per alcuni aspetti sconfortante. Pensiamo che chiamare a raccolta tante realtà e culture a ribadire e difendere il valore della pace sia un messaggio di speranza”.

- Pubblicità -

Incontri e spettacoli

Nel corso della due giorni ci sarà spazio anche per un momento musicale e per uno spettacolo: l’8 maggio alle 21 allo Spazio Alfieri si terrà un Concerto dell’Ensemble della Scuola di Musica di Fiesole, introdotto dalla sindaca di Fiesole Cristina Scaletti, mentre il 9 maggio ci sarà uno spettacolo conclusivo con l’attrice Daniela Morozzi e la cantautrice Letizia Fuochi, con testi di Roberto Bianchi (Università di Firenze). Programma completo su spicgiltoscana.it.