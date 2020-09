Anche Unicoop Firenze sostiene Corri la vita

Si avvicina l’appuntamento con Corri la Vita, incentrata quest’anno sullo sport individuale e non sulla tradizionale corsa-camminata per le vie cittadine, e aumentano le realtà che sostengono questa iniziativa benefica in favore della lotta al tumore al seno. Dal 17 al 27 settembre 2020 Unicoop Firenze devolverà a Corri la Vita parte del ricavato della vendita di frutta e verdura fresca Vivi Verde.

Comprando questi prodotti nei 104 punti vendita Coop.fi, il 5% del ricavato andrà in favore dell’evento che ogni anno porta per le vie cittadine migliaia di persone. Quest’anno per far fronte alle regole anti-contagio la formula è diversa: ognuno è chiamato a fare sport singolarmente su un percorso autonomo, ma con tante iniziative in streaming, come il riscaldamento. Confermati poi i musei gratis per chi indosserà la maglietta di Corri la Vita 2020 (qui i dettagli).

Unicoop Firenze per Corri la Vita

“La partecipazione di Unicoop Firenze al progetto di Corri la vita, che promuove la prevenzione del tumore al seno e finanzia progetti per la riabilitazione e i percorsi di vita delle donne che sono state malate, si conferma anche per l’edizione 2020 – spiega la cooperativa di consumatori – oltre al contributo economico che arriva dalla vendita dei prodotti, in questo modo Unicoop Firenze si impegna anche per lanciare un messaggio rispetto agli stili di vita corretti, che favoriscono un’alimentazione con una forte presenza di frutta e verdura”.