Corri la vita 2020, come funziona e qual è il colore della maglia

Sarà un’edizione all’insegna del distanziamento quella di Corri la vita 2020: anche se in maniera alternativa, la manifestazione tornerà protagonista delle strade di Firenze con la sua inconfondibile maglia firmata da Salvatore Ferragamo (che come ogni anno cambia colore), non con un percorso unico ma con tanti itinerari “personalizzati”. Già partite le iscrizioni per ricevere la T-shirt e poter così entrare gratis in 55 musei nella giornata della corsa. I fondi raccolti andranno in favore della ricerca sui tumori al seno

Torna domenica 27 settembre 2020 – durante la Settimana europea dello sport – la XVIII edizione di Corri la Vita, che quest’anno vede l’attore fiorentino Maurizio Lombardi (recentemente impegnato in grandi produzioni cinematografiche come “The young pope” di Paolo Sorrentino e Pinocchio di Matteo Garrone) come testimonial.

Corri la vita 2020: allenamento in streaming e il percorso “individuale”

Ma in cosa consisterà l’evento podistico di quest’anno? “Non si potrà correre tutti insieme”, recita Lombardi nel video-spot in cui inscena un immaginario dialogo con il ritratto del mecenate Agnolo Doni dipinto da Raffello Sanzio. A differenza delle scorse edizioni della corsa, dunque non sarà una gara, ma si potrà indossare l’iconica maglietta e andare a camminare per conto proprio, con degli amici (meglio se pochi), andare a fare esercizi al parco o in casa e poi nel pomeriggio, sempre indossando la maglietta, si potrà visitare gratuitamente i musei di Firenze e dintorni che apriranno le loro porte ai corridori di Corri la Vita 2020.

55 musei gratis per i partecipanti

Spazio allo sport individuale, con il supporto di testimonial vari che si collegheranno in diretta streaming tramite il sito e i social network in vari orari della giornata, con dirette Facebook e Instagram alle 9.30, 12.00, 15.00 e 18.30.

Dopo il riscaldamento in virtuale con gli insegnanti della palestra Wellness Firenze Marathon, verrà dato lo start ufficiale dell’edizione 2020. Pausa pranzo e poi, grazie alla collaborazione con l’Associazione Città Nascosta, spazio alla cultura: la manifestazione darà infatti la possibilità di visitare gratis 55 luoghi tra musei e mete culturali a Firenze e in Toscana, semplicemente indossando la maglietta ufficiale di Corri la vita 2020. Sarà però necessario prenotare l’accesso,, entro il 23 settembre, grazie a un sistema online sul sito ufficiale. Tra le mete più speciali il tour delle ville medicee di Castello, Petraia, Poggio a Caiano e Cerreto Guidi.

Il colore della maglia di Corri la Vita 2020 e le iscrizioni

Per poter accedere gratuitamente ai musei è indispensabile possedere (e indossare) la maglia di Corri la Vita del 2020, firmata Salvatore Ferragamo, che quest’anno sarà di colore verde militare. In vendita da martedì 1 settembre 2020, la maglia di Corri la Vita si può acquistare – facendo un’offerta minima di 10 euro – in una serie di punti distribuzione sparsi per la città di Firenze. Chi non potrà partecipare alla manifestazione di persona, può comunque sostenere il progetto acquistando la maglietta dal sito internet di Corri la vita.

Ecco i punti distribuzione dove è possibile acquistare la maglia di Corri la Vita 2020 e completare le iscrizioni: