Vacanze di Pasqua 2022 in Toscana (e la fine della scuola)

Le vacanze di Pasqua 2022 si avvicinano, anche in Toscana, portando con sé un’ottima occasione per fare qualche gita fuori porta o semplicemente riposarsi, con l’ultimo stop prolungato delle lezioni prima della fine della scuola. Anche gli studenti potranno godere di qualche giorno di festa, sebbene la campanella tornerà a suonare nel giro di una settimana. Bisogna tenere presente che il calendario scolastico 2021/2022 segue le linee guida dettate dalla Regione Toscana, ma i singoli istituti possono decidere piccole modifiche al periodo della didattica.

Vacanze di Pasqua 2022 in Toscana: quando iniziano

Le vacanze di Pasqua 2022 per gli studenti della Toscana iniziano giovedì 14 aprile e terminano martedì 19 marzo compresi. Il ponte successivo sarà quello del 25 aprile. Infatti, in occasione della Festa della Liberazione, gli studenti godranno di un weekend lungo visto che la festività cadrà di lunedì.

Successivamente “perderanno” un ponte, quello del 1° maggio essendo una domenica. Un altro giorno “di festa” per i ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola in Toscana sarà giovedì 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica.

La fine della scuola in Toscana: il calendario scolastico 2021/2022

Le date di inizio e fine del calendario scolastico per l’anno 2021/2022 sono state comunicate dalla Regione Toscana, tenendo conto delle festività nazionali e locali. Questo 2022 ha visto l’apertura delle scuole il 15 settembre, con un po’ di incertezza e tante nuove regole, tra mascherine e quarantene. La fine della scuola in Toscana per il 2022 è fissata per venerdì 10 giugno. Gli studenti potranno quindi godersi le vacanze estive già dalla seconda metà di giugno.

Per quanto riguarda invece la scuola dell’infanzia, quella che comunemente viene chiamata “scuola materna”, la fine in Toscana è prevista giovedì 30 giugno 2022.

Esami di maturità 2022: quando iniziano

Per i giovani studenti toscani che dovranno affrontare la prova di maturità nel 2022, tra la fine della scuola e l’inizio degli esami di Stato passeranno 12 giorni. Infatti la data della prima prova è stata fissata su tutto il territorio nazionale il 22 giugno 2022. La seconda prova d’esame sarà invece sostenuta il 23 giugno 2022, per poi procedere al calendario delle prove orali, deciso singolarmente da ogni istituto a partire dal 27 giugno per concludersi nelle prime due settimane di luglio.