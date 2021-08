Quando inizia la scuola in Toscana e il calendario delle vacanze 2021/2022

Tutti pronti per la prima campanella dell’anno scolastico 2021/2022, ma quando inizia esattamente la scuola in Toscana nel prossimo mese di settembre? Atteso da tanti, temuto da altri l’inizio della scuola è sempre uno spartiacque che segna la fine inesorabile delle vacanze estive e l’avvicinarsi dell’autunno, ma c’è già chi guarda il calendario pensando ai “ponti” e alle feste di Natale e Pasqua che ci saranno in Toscana.

Per molti genitori il suono della campanella corrisponde a un sospiro di sollievo: con la partenza della scuola in Toscana, a settembre 2021, finisce infatti il tetris per organizzare le giornate dei più piccoli, che immancabilmente vanno a sovrapporsi con il rientro al lavoro dei “grandi”. Un gioco di incastri non sempre semplice, che però trova un utile sostegno nei tanti centri estivi organizzati a Firenze e dintorni in tutto il periodo estivo, anche a settembre.

Scuola Toscana 2021, ecco quando inizia e finisce: la data da segnare sul calendario

Ma quando si torna sui banchi del granducato a settembre 2021? La Regione Toscana ha comunicato il calendario per l’anno scolastico 2021/2022 e l’inizio delle lezioni è fissato come consueto per il 15 settembre, che cade di giovedì. Questa la data in cui torneranno sui banchi i bambini e i ragazzi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria (medie e superiori). La fine della scuola in Toscana è prevista venerdì 10 giugno 2022 (giovedì 30 giugno per la scuola materna), quindi l’inizio delle vacanze estive per la maggior parte degli alunni è fissato nel secondo weekend di giugno.

La Regione Toscana ha inoltre reso noto l’intero calendario delle festività per il prossimo anno scolastico, eccole qui di seguito:

1 novembre: Tutti i Santi

8 dicembre: Immacolata Concezione

25 dicembre: Santo Natale

26 dicembre: Santo Stefano

1 gennaio: Capodanno

6 gennaio: Epifania

17 aprile: Santa Pasqua

18 aprile: Lunedì dell’Angelo

25 aprile: Festa della Liberazione

1 maggio: Festa del Lavoro

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica

La festa del Patrono (che cambia da comune a comune, a Firenze San Giovanni si festeggia venerdì 24 giugno).

Il calendario scolastico 2021/2022: le vacanze di Natale e di Pasqua; i ponti (1 novembre e 25 aprile)

In particolare vacanze natalizie 2021 in Toscana sono previste da venerdì 24 dicembre a giovedì 6 gennaio 2022 compresi, le vacanze di Pasqua 2022 da giovedì 14 a martedì 19 aprile compresi. Niente stop alle scuole per la Festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.

Per quanto riguarda i ponti, la festa di Ognissanti del 1° novembre nel 2021 cade di lunedì, come anche la festa della Liberazione del 25 aprile. I “giorni rossi” dell’Immacolata concezione e della Festa della Repubblicano sono invece in mezzo alla settimana (mercoledì 8 dicembre 2021 e giovedì 2 giugno 2022) e saranno le singole scuole della Toscana a decidere in base all’autonomia scolastica se fare ponte o meno. Niente da fare per il ponte 1° maggio: nel 2022 “perdiamo” la festa dei lavoratori, perché cade di domenica.

Il calendario 2021 degli asili nido a Firenze

E invece gli asili nido? Gli spazi educativi fiorentini destinati ai più piccoli, nella fascia d’età 0-3, aprono con qualche giorno d’anticipo rispetto alle scuole dai 3 anni in su. Il Comune di Firenze ha infatti pubblicato il calendario dei nidi d’infanzia e spazi gioco per l’anno scolastico 2021/2022 e il primo giorno di frequenza è previsto per il 6 settembre. L’ultimo giorno è fissato al 15 luglio 2022 mentre il calendario delle festività coincide in tutto e per tutto con quello scolastico.