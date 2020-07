Vacanze in Toscana 2020, non solo mare: dove andare in montagna

Le vacanze 2020 in Toscana al tempo del Covid si fanno al mare, ma non solo: l’Abetone e la montagna pistoiese offrono ai vacanzieri rifugi, impianti e tanti possibilità delle ferie coi fiocchi.

Argentario, Versilia, Isola d’Elba? Non solo

Se è vero infatti che le mete più gettonate rimangono quelle sulla costa della Toscana, dalla Versilia all’Argentario, dall’Isola d’Elba alle spiagge bianche di Rosignano fino alla Maremma, è vero anche che la montagna toscana sta riscuotendo sempre più consensi, soprattutto in una stagione come questa, durante la quale la parole d’ordine rimane “distanziamento”.

Vacanze in Toscana 2020: tra passeggiate e viaggi enogastronomici all’Abetone

E allora ecco che l’Abetone, di solito scelto principalmente per le vacanze sulla neve, viene riscoperto anche per passare un po’ di tempo in pace tra natura, fresco e tante attività. Dalle camminate alle gite ai rifugi, dalle passeggiate in mountain bike alle escursioni a cavallo fino ai viaggi gastronomici alla scoperta delle specialità del luogo. Per gli amanti della buona tavola sono aperti i rifugi Selletta, Zeno Colò Monte Gomito e Le Terrazze/Albergone in Val di Luce. Aperto inoltre nei giorni prefestivi e nei festivi il rifugio Le Rocce in Val di Luce.

Montagna toscana 2020: gli impianti di risalita aperti

Aperti gli impianti di risalita: fino al 30 agosto (meteo permettendo) la Telecabina Casa Cantoniera-Monte Gomito, la Seggiovia Selletta e la Seggiovia Passo d’Annibale in Val di Luce saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e nei festivi dalle 9 alle 18. Aperta dalle 9 alle 18 nei festivi e prefestivi fino al 30 agosto anche la Seggiovia Val di Luce-Monte Gomito.

Un’occasione in più è offerta a chi aveva già acquistato il pass stagionale per questo inverno e non aveva potuto usufruirne fino in fondo a causa del lockdown: i titolari di Stagionale Multipass 2019/2020 avranno accesso gratuito agli impianti per tutta l’estate.