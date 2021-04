Obiettivo maggio con la possibilità che almeno il 30% della popolazione sia vaccinata. A dirlo l’assessore toscano al diritto alla salute Simone Bezzini, nel corso di un intervento in Consiglio regionale sull’andamento della campagna di vaccinazione in Toscana.

Vaccini in Toscana: gli step della campagna

“La campagna vaccinale toscana – ha spiegato Bezzini – procede su tre grandi filoni: il completamento degli over80, la priorità per la fascia di età tra 70 e 79 anni con Astrazeneca e portare avanti con Moderna e Pfizer la vaccinazione degli estremamente vulnerabili. Con l’obiettivo di arrivare a maggio a mettere in sicurezza almeno il 30% della popolazione toscana”.

I dati sulla somministrazione dei vaccini in toscana

Bezzini ha affermato che nelle prossime ore la Toscana “dovrebbe superare le 800mila somministrazioni, i dati di stamattina sul sito del Governo ci indicavano con un +6% rispetto alla media nazionale in termini di ritmo di vaccinazione”. In Toscana, ha aggiunto, “abbiamo 26.665 vaccinati ogni 100mila abitanti, mentre la media nazionale è 18.866, questo ci dà l’idea che in un quadro, in cui sicuramente dobbiamo affrontare i problemi, abbiamo tenuto un ritmo di vaccinazione sopra la media nazionale”.

La Toscana in questo momento ha un potenziale di vaccinazione tra 25mila e 30mila dosi quotidiane, un milione al mese. E come chiarito da Bezzini i numeri possono ancora crescere, aggregando il mondo del volontariato, i farmacisti e gli odontoiatri.