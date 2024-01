La nuova viabilità Pistoiese-Rosselli e il parcheggio per la linea 4

- Pubblicità -

Nel pacchetto di interventi per la linea 4 della tramvia Firenze-Piagge fanno parte anche i lavori per la creazione di nuove strade e di aree di sosta: la realizzazione di una viabilità tra via Pistoiese e viale Fratelli Rosselli, nuovi collegamenti stradali nel quartiere delle Piagge (dove è in progetto anche un posteggio per 33 auto) e un grande parcheggio scambiatore sotto il viadotto dell’Indiano. Per queste opere è in corso la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (Via). Successivamente è prevista la progettazione definitiva e la relativa conferenza dei servizi, la progettazione esecutiva e l’avvio dei lavori. Alcuni dettagli su queste infrastrutture ci sono già, anche se nel corso dell’iter di autorizzazione potrebbero essere apportati cambiamenti.

Il nuovo parcheggio scambiatore dell’Indiano per la linea 4 della tramvia

Per dare la possibilità di lasciare la macchina e salire sulla futura linea 4 della tramvia Firenze – Piagge – Campi Bisenzio nascerà un parcheggio scambiatore da 270 posti nei pressi dello svincolo del Viadotto dell’Indiano e saranno costruiti dei collegamenti – lunghi complessivamente 1 chilometro – per connettere il posteggio alla rete viaria esistente. Il progetto prevede anche un percorso pedonale fino alla fermata “Indiano” della tramvia, grazie a un sottopassaggio sotto i binari della ferrovia.

In particolare la nuova area di sosta sorgerà in via Stazione delle Cascine, tra la linea ferroviaria Firenze-Pisa e lo svincolo del viadotto del Ponte all’Indiano. Questo nuovo parcheggio sarà connesso con una coppia di rotonde a via Piemonte, allo svincolo di ponte all’indiano e alla nuova viabilità Pistoiese-Rosselli. In tutto la lunghezza sarà di oltre 2,3 chilometri, per un costo di più di 30 milioni di euro.

Il progetto della viabilità Pistoiese-Roselli: dove passerà la nuova strada

L’altro intervento riguarda i lavori per la nuova viabilità da via Pistoiese in direzione di viale Rosselli che servirà, secondo il progetto del Comune di Firenze, ad alleggerire il traffico sulle direttrici di via Baracca e via del Ponte alle Mosse. Di questo intervento si parla da decenni. Il percorso, che dovrà essere confermato nel progetto definitivo, partirà dalla zona della stazione Leopolda (all’altezza di via Gabbuggiani), proseguirà nell’area interessata dal piano di recupero delle ex Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie e poi arriverà a via delle Cascine all’altezza del sottopasso che porta all’ex Manifattura Tabacchi e a piazza Puccini.

Da questo punto la nuova strada correrà parallela alla linea 4 della tramvia (qui la mappa del percorso), tra i binari di Sirio e il fosso Macinante. Poi si collegherà al nuovo ponte del Barco con la realizzazione di una rotonda. Le corsie proseguiranno in via Vespucci, che sarà adeguata. Infine sottoattraverserà la linea ferroviaria Firenze-Pisa (con un adeguamento del sottopasso) e si connetterà a via Pistoiese. Sono previsti inoltre nuovi marciapiedi e piste ciclabili.

I lavori alle Piagge

Per riguarda le Piagge il primo lotto delle linea 4 della tramvia prevederà interventi per ricucire la viabilità interna al quartiere, nelle zone di via Piemonte, via dell’Osteria e via del Pesciolino, anche con nuovi alberi, l’adeguamento dei marciapiedi e delle piste ciclabili, oltre allo spostamento dell’area cani. Il tutto per 2 chilometri e mezzo e un investimento di oltre 11 milioni di euro. Sempre alle Piagge sarà previsto un nuovo parcheggio da 33 posti. Per quanto riguarda i tempi dei lavori, per la viabilità Pistoiese-Rosselli ci vorrà poco più di un anno e mezzo, per il parcheggio scambiatore dell’Indiano poco più di un anno, mentre per la viabilità delle Piagge due anni.

Nel pdf della presentazione della linea 4, diffuso dal Comune di Firenze, è possibile vedere alcune planimetrie del progetto delle nuove viabilità.