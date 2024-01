Tramvia, linea 4 Firenze-Campi Bisenzio: percorso, mappa fermate

- Pubblicità -

Si delinea la mappa della linea 4 della tramvia in progetto tra Firenze, le Piagge e Campi Bisenzio: un percorso di 12 chilometri con 24 fermate e due lotti di lavori. Il contratto per la progettazione e la realizzazione della T4 è stato firmato il 10 gennaio 2024 e il Comune ha chiesto 30 milioni di euro di prestiti a Cassa depositi e prestiti, sui 570 milioni totali, dopo il recente taglio dei fondi da parte del governo. Il primo tracciato di 6,3 chilometri (linea 4.1) va da Porta al Prato alle Piagge, il secondo (linea 4.2) dalle Piagge fino a Campi Bisenzio, ma nel pacchetto di lavori della tramvia rientra anche una nuova strada per liberare via Baracca dal traffico, collegando direttamente via Pistoiese e viale Fratelli Roselli, oltre a un parcheggio scambiatore sotto ponte all’indiano. Verrà ridisegnata anche la viabilità al servizio del quartiere delle Piagge.

L’inizio dei lavori per la linea 4 della tramvia di Firenze

Secondo il cronoprogramma del Comune di Firenze, dopo l’inizio dei cantieri per la linea 3 della tramvia (piazza della Libertà – Bagno a Ripoli) previsto nella prima metà del 2024, nel secondo semestre toccherà alla linea 4. A differenza dell’idea originaria, con un progetto spezzato in due tronconi che dovevano essere realizzati in due momenti distinti, la gara pubblica ha previsto l’appalto integrato per l’intera linea, dalla stazione Leopolda a Campi Bisenzio, con la definizione della progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione degli interventi. I prossimi passi sono l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, seguita dalla progettazione esecutiva e dalla partenza dei cantieri.

La T4 è finanziata con fondi del Pnrr e quindi i lavori dovranno finire entro il 2026. All’appello però mancavano 30 milioni di euro, tagliati dal governo Meloni e spostati al 2027. “Abbiamo deciso di non compromettere una linea così importante che collega Firenze a Campi Bisenzio facendo ricorso a un prestito di Cassa Depositi e Prestiti di 30 milioni di euro, pagando così anche un milione di euro di interessi. È un nuovo gesto ostile del Governo contro Firenze”, ha commentato il sindaco Dario Nardella.

Il progetto della linea 4 della tramvia dalle Piagge a Campi Bisenzio: il percorso a Firenze

Entriamo nel dettaglio del progetto definitivo della linea 4 della tramvia Firenze-Campi Bisenzio, che dovrà essere approvato dal Cipess: la mappa del percorso inizierà alla fermata “Porta al Prato – Leopolda”, ora utilizzata solo dalla linea 1 Villa Costanza – Careggi. Sarà questo il punto di interconnessione T1 – T4 grazie a circa 200 metri di nuovi binari che attraverseranno viale Fratelli Rosselli. Poi si raggiungerà il secondo stop, “Porta al Prato”, accanto all’edificio della Stazione Leopolda (ex fermata della linea FS Firenze – Empoli).

Da qui i convogli continueranno il viaggio sovrapponendosi al tracciato ferroviario che già esistente, con la dismissione del servizio con i treni di linea. Tra Porta al Prato e Le Piagge, la T4 per metà sfrutterà questo percorso ferrato, che sarà quindi adattato alle esigenze dei convogli urbani, e per l’altra metà il tracciato sarà realizzato ad hoc.

I rendering della linea 4 della tramvia 1 di 7

Dalle Cascine alla Manifattura Tabacchi fino all’Indiano

La T4 costeggerà il fosso Macinante fermandosi a “Visarno” (all’altezza dell’ippodromo da una parte e dell’incrocio tra via Paisiello e via Vivaldi dall’altra) poi a “Cascine-Puccini”, a due passi del sottopasso ferroviario di via delle Cascine e dall’Istituto agrario. La fermata successiva servirà l’area della Manifattura Tabacchi, l’ex complesso industriale che è al centro di un imponente progetto di riqualificazione.

La “mappa” del percorso della linea 4 della tramvia tra Firenze e Campi Bisenzio prevede poi le fermate “Pergolesi”, all’altezza della via omonima e dell’incrocio con via Boito, “Barco” alla fine di via del Barco, “Vespucci” nei pressi del futuro parcheggio scambiatore di via Vespucci. Lo stop “Indiano” sarà a poca distanza dalla passerella dell’Indianino, alla fine del parco delle Cascine.

La linea 4 della tramvia alle Piagge (senza deposito)

Dopo il Ponte all’Indiano la linea 4 non si sovrapporrà più alla linea ferroviaria per Empoli, ma continuerà – sottoattraversandola – su un tracciato da due chilometri e mezzo creato ad hoc, fermandosi in “Via Puglia” e “Pesciolino”, vicino alle strade omonime. La fermata “Via Veneto” si troverà alla fine di via dell’Osteria, mentre quella chiamata “Piagge”, vicino al centro commerciale Coop di via Lombardia. Da qui si aggancerà la linea 4.2 verso Campi Bisenzio. Visto che il prolungamento è in programma insieme ai lavori per il primo tratto, non è più previsto un deposito temporaneo alle Piagge, perché sarà costruito direttamente quello definitivo nell’area compresa tra l’A1 e l’inceneritore di San Donnino.

Il percorso della linea 4 della tramvia verso Campi Bisenzio

A differenza della linea 4.1, il progetto per la 4.2 della tramvia (Piagge – Campi Bisenzio) è ancora da definire nei dettagli: si conosce solo un percorso di massima con le nuove fermate. Dalla zona vicino alla Coop delle Piagge si agganciano i binari del prolungamento, con stop in via Campania e in via Abruzzi. Poi sottroaverserà l’A1. Previste fermate anche prima e in corrispondenza dell’abitato di San Donnino e un’altra fermata vicino al Ponte alla Baccelina.

Poi i binari toccheranno San Piero a Ponti, con due fermate fuori dall’abitato (via Libero Roti e circonvallazione sud) per dirigersi verso la fermata di via Palagetta e a quella tra via Giordano Bruno e via Prunaia (nel mezzo delle scuole Fra’ Ristoro e l’istituto Rita Levi Montalcini). Il capolinea sarà nei pressi dell’area verde di Villa Rucellai. Il progetto prevederà interventi sulle strade, sui marciapiedi, sul verde e sui posteggi con 3 parcheggi scambiatori: uno nei vicino alla fermata Campania (192 posti), uno in corrispondenza della fermata Pistoiese vicino San Donnino (176 posti) e l’ultimo all’altezza della fermata Castagno (360 posti), sempre nei pressi di San Donnino.

Tempi di percorrenza e passeggeri

Secondo le previsioni, una volta finita la linea 4, per andare dalla Stazione Leopolda di Firenze a Campi Bisenzio in tramvia serviranno circa 35-40 minuti (25 minuti per le Piagge), con un bacino potenziale di 12 milioni di passeggeri l’anno. Un’infrastruttura che secondo il progetto diventerà strategica per questo quadrante della piana, interessando indirettamente anche la zona che va da Signa fino a Poggio a Caiano. Sul tracciato saranno in servizio 7 tram a cui si aggiungerà un veicolo di riserva, per una frequenza nelle ore di punta di 6 minuti e 25 secondi. Tutta la documentazione tecnica sulla linee 4.1 e 4.2 verrà pubblicata sul sito del Comune di Firenze.