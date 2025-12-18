Visite, esami e analisi alla Rete Pas, sconti per i soci Coop

- Pubblicità -

Accordo tra Unicoop Firenze e Rete PAS: dal 1° gennaio 2026 i soci Coop.fi potranno godere di vantaggi e sconti nel network di strutture mediche e ambulatori PAS, a Firenze e dintorni, per visite, esami e check-up. La convenzione si aggiunge a quelle già siglate o che saranno firmate dalla cooperativa con altri soggetti sociali che operano nella sanità privata, come Misericordia di Empoli, Anpas Toscana e Croce Rossa.

Intanto tra la primavera e l’estate 2026 saranno realizzati nuovi ambulatori della Rete PAS nel centro commerciale di Ponte a Greve. Proseguirà in futuro anche la collaborazione con Regione Toscana e ISPRO, che porterà l’Unità mobile dell’Istituto per lo studio la prevenzione e la rete oncologica nei centri Coop.fi per screening gratuiti.

- Pubblicità -

Gli sconti per i soci Coop nelle strutture della Rete PAS

Per quanto riguarda la Rete PAS, dal prossimo anno i titolari della carta socio Coop.fi potranno godere di sconti del 10% sulle prestazioni sanitarie ambulatoriali, visite, odontoiatria, servizi prelievi, fisioterapia e riabilitazione, accertamenti diagnostici. La riduzione della tariffa arriverà al 15% per risonanza magnetica, TAC ed endoscopia.

Ai pacchetti prevenzione saranno applicati sconti dal 15% e il 20% e saranno previsti anche alcuni servizi aggiuntivi come il 10% in meno sui servizi veterinari e sulle onoranze funebri; il 20% in meno sui servizi offerti dal Centro Risposta Salute, per la presa in carico di pazienti con patologie persistenti e quadri clinici complessi.

- Pubblicità -

Un modello che potrà essere proposto anche altrove

“La collaborazione con Anpas Toscana e con la Rete PAS, come con altre associazioni in altri territori, è una risposta ai bisogni legati alla salute, alla prevenzione e alla cura di sé che non deve venire meno, anche in un tempo di difficoltà economiche come quello attuale”, ha commentato Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze. La cooperativa nei prossimi mesi valuterà la risposta dei soci ed estenderà questo modello anche ad altri territori dove sono presenti i suoi supermercati.

“Con Coop abbiamo deciso che le strutture e le prestazioni oggetto della convenzione saranno solo quelle accreditate con il SSN – ha chiarito Mario Pacinotti, presidente Rete PAS -. Proprio perché vogliamo essere al fianco del Servizio sanitario Regionale, riteniamo che avere strutture sanitarie accreditate rappresenti un valore aggiunto straordinario”.