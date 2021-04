Zona arancione, bar e ristoranti aperti o chiusi: riapertura a pranzo?

Bar e ristoranti aperti o chiusi in zona arancione: è questo il dilemma, proprio quando c’è chi chiede a gran voce una riapertura, almeno a pranzo (e non la sera), durante il secondo trimestre 2021. Difficile far tornare la zona gialla in anticipo, prima del 30 aprile. C’è però una speranza per quelle regioni dove i contagi sono in diminuzione e i vaccini viaggiano a un buon ritmo. Dopo le proteste delle categorie economiche il governo sta pensando a eventuali riaperture mirate, che potrebbero interessare proprio il pranzo in bar e ristoranti, ormai chiusi da settimane per effetto della zona arancione e rossa.

In zona arancione i bar e ristoranti sono aperti o chiusi? Le regole anti-Covid

Il decreto di aprile del governo Draghi ha rinnovato le regole dell’ultimo Dpcm, anche per bar e ristoranti: in zona arancione sono chiusi al pubblico e possono restare aperti solo per l’asporto. I primi possono fare take away fino alle 22, i bar classificati con il codice Ateco 56.3 chiudono invece alle 18. No quindi al pranzo e alla cena fuori.

Da quando il governo ha deciso di sospendere la zona gialla chi cucina per professione ha dovuto tirare giù il bandone. Secondo le regole anti-Covid solo in questa fascia di rischio Covid è prevista la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18, escludendo l’attività di sera, e con un limite di persone al tavolo. Lo stop alla zona gialla è in vigore almeno fino al 30 aprile 2021 e ha provocato le forti proteste delle categorie economiche.

Quando la riapertura a pranzo di bar e ristoranti nel 2021 (non la sera)

Proprio l’onda lunga delle manifestazioni, ha acceso la miccia del confronto all’interno del governo Draghi, tra i rigoristi e chi vuole l’apertura di bar e ristoranti anche in zona arancione, se i dati sui contagi lo permetteranno. Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella ha invitato a definire una data certa per il via libera alla ristorazione, con protocolli rigorosi. Dalle colonne di Repubblica, il ministro della Salute Roberto Speranza ha escluso riaperture già ad aprile 2021, mentre a maggio ci potranno essere le condizioni per allentare le restrizioni – ha detto – “a seconda dei parametri del contagio e della capacità di vaccinare i fragili”. Speranza ha però ribadito la linea della massima prudenza con riaperture graduali.

Probabile che anche a maggio l’Italia sarà solo a due colori. Verosimilmente bar e ristoranti saranno chiusi e aperti a macchia di leopardo, con la riapertura di queste attività nelle regioni considerate sulla carta zona arancione, ma con dati da fascia gialla e una buona percentuale di vaccinati. Intanto il Cts, il comitato tecnico scientifico sul coronavirus, si riunirà per proporre al governo nuovi i parametri e protocolli anti-Covid per la ripartenza di molte attività, dalla ristorazione ai cinema fino ai teatri. Al momento l’ipotesi per le regioni “virtuose” in zona arancione è quella di lasciare aperti bar e ristorati a pranzo privilegiando i tavolini all’aperto, con l’orario di chiusura fissato in anticipo alle 16; sembrano lontane invece le riaperture alla sera, per l’aperitivo o la cena.