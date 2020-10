In casa si raccomanda di non avere più di 6 invitati oltre a chi lì ci vive. Alle feste e alle cerimonie il limite massimo è di 30 commensali. Ma quante persone possono partecipare a una cena al ristorante secondo le regole anti Covid introdotte del nuovo Dpcm, il decreto approvato dal governo il 13 ottobre?

Ristoranti, bar, pub: chiusura anticipata alle 24

Il nuovo decreto non ha introdotto la chiusura totale dei ristoranti, come si era ventilato nei giorni precedenti all’approvazione. C’è però, nel nuovo Dpcm 13 ottobre, un limite all’orario di apertura di bar, ristoranti, pub e di tutte le attività di ristorazione, comprese pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e simili. Dove c’è consumo a tavolo, le attività sono permesse fino alla mezzanotte, dove il consumo al tavolo non c’è, obbligo di chiusura alle ore 21 massimo.

“Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo”, si legge nel testo integrale del Dpcm 13 ottobre pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ciò significa che gli esercizi dovranno necessariamente terminare tutte le attività – cucina, servizio al tavolo – e far uscire i clienti dai locali entro l’orario stabilito.

Quante persone al ristorante: le regole del nuovo Dpcm anti Covid

Almeno, l’attività dei ristoranti resta consentita: ma quante persone possono sedersi allo stesso tavolo per cena, nel rispetto del nuovo decreto anti Covid? In questo senso, nulla è cambiato rispetto a prima. La legge non prevede limiti rigidi al numero di persone che possono prendere parte a una cena. Restano tutti gli altri obblighi: distanziamento interpersonale tra non conviventi, mascherina sempre indosso (tranne quando si mangia). Senza dimenticare che per rispettare la distanza tra i tavoli molti ristoranti hanno già diminuito la loro capienza.

Nel rispetto di queste regole, alle cene nei ristoranti possono partecipare quante persone vogliono, senza limiti al numero dei commensali. Il numero massimo di 30 invitati riguarda infatti solo le “feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose”.

Asporto e consegna sempre consentiti

Tutto questo, a patto che sia compatibile con la normativa locale. Alcune Regioni hanno infatti dettato regole più stringenti rispetto a quelle nazionali. Non si può escludere che se ne aggiungano altre, con regolamenti o ordinanze che impongano un limite a quante persone possono partecipare alle cene al ristorante.

Resta consentita anche la ristorazione con consegna a domicilio e da asporto. Vietato consumare sul posto dopo le ore 21, non è invece chiaro se l’obbligo di chiusura delle attività dopo le ore 24 valga anche per consegna a domicilio e asporto. Secondo le prime interpretazioni, per analogia, sembrerebbe di sì.