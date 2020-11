Fino a quando dura la zona rossa in Toscana. Natale a rischio lockdown

Siamo appena piombati nell’area ad alto rischio Covid, ma c’è chi guarda già alla fine delle restrizioni. Per capire fino a quando dura e per quanto è in vigore la zona rossa in Toscana, bisogna prendere in considerazione le regole del Dpcm del 3 novembre che stabilisce la durata minima delle limitazioni: non è facile prevedere però se la regione sarà fuori dal “lockdown leggero” in vista del Natale 2020.

La zona rossa in Toscana: da quando

Le ulteriori restrizioni per l’emergenza Covid sono scattate ufficialmente in Toscana domenica 15 novembre, quando è entrata in vigore l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha sancito la “retrocessione” della regione dalla zona arancione a quella rossa.

Da domenica quindi vanno rispettate le nuove regole: si può uscire di casa solo per motivi validi (lavoro, scuola, salute, necessità), sono aperti solo i negozi di beni di prima necessità, chiuse le scuole superiori e le medie dalla seconda classe in poi.

Toscana in zona rossa fino a quando: la durata dell’ordinanza anti-Covid

Il Dpcm del 3 novembre prevede che la cabina di regia presso il Ministero della Salute si riunisca almeno ogni sette giorni per valutare l’evolversi dell’emergenza Covid e introdurre eventuali “cambi di colore” in base ai 21 parametri del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità.

Attenzione però. Se per scivolare in un’area a maggiore rischio basta una settimana, per uscirne serve più tempo. Una volta che il ministro della Salute emana l’ordinanza per collocare le regioni in una fascia di rischio più elevata, il provvedimento restrittivo dura per un “periodo minimo di 15 giorni”, dice il Dpcm: vuol dire che la zona rossa in Toscana continuerà almeno fino al 29 novembre 2020 e le limitazioni potranno essere confermate fino a quando i dati del monitoraggio settimanale per il Covid-19 non miglioreranno.

Tra quanto tempo la Toscana potrà lasciare la zona rossa

Al momento la durata massima delle limitazioni per le zone rosse e arancioni è stata fissata al 3 dicembre, giorno in cui scade il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma il governo sembra intenzionato a confermare questa classificazione per gradi di rischio anche successivamente. Pare probabile quindi che anche nel periodo natalizio dovremmo convivere con questa mappa delle restrizioni.

Ma quando la Toscana potrà lasciare la zona rossa e tornare o in area arancione o gialla? Secondo il Dpcm, se la situazione epidemiologica migliora e resta stabile per almeno 14 giorni è necessaria una nuova classificazione: quindi se nei prossimi due monitoraggi settimanali dell’Istituto Superiore di Sanità i parametri toscani miglioreranno, la regione uscirà dalla zona rossa dal 30 novembre.

Lockdown a Natale in Toscana?

Fin da quando è stata annunciata la retrocessione della Toscana in zona rossa, il presidente della Regione Eugenio Giani ha parlato di restrizioni decise in base a dati vecchi “che non rispondono alla verità”: secondo il governatore in alcune aree l’indice di contagio Rt è sceso, mentre sul fronte del rapporto tra positivi e tamponi totali (altro “indizio” della potenza del Covid-19) la Toscana è 12esima a livello nazionale. Insomma dei timidi segnali di miglioramento ci sono.

L’auspicio di Giani è far uscire la Toscana dalla zona rossa per metà dicembre e tornare in arancione, in tempo per Natale. Non sarà facile, però. Lo stesso governatore, intervistato da La7, ha spiegato che risalire di fascia “è un grande problema, sono necessari 14 giorni di dati molto uniformi” e basta un giorno con un picco a causa un focolaio per alterare i numeri. Certo è che il Natale in tempo di Covid non sarà come gli altri: nel caso la Toscana fosse fuori dalla zona rossa e dal lockdown, lo shopping verrà contingentato, mentre i pranzi a cene con i parenti saranno a rischio.