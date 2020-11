Toscana zona rossa: da quando le nuove limitazioni anti-Covid

I dati sui contagi spingono la Toscana in zona rossa, con regole molto simili a quelle dell’ultimo lockdown e con ulteriori limitazioni per gli spostamenti per frenare l’emergenza Covid: ma da quando scatteranno restrizioni e divieti? Fino a quando la regione resterà in zona arancione?

Ancora non c’è l’ufficialità del cambio di colore. Il Comitato tecnico scientifico sta analizzando i dati che arrivano dalle regioni per il nuovo monitoraggio settimanale sulla diffusione del coronavirus in Italia e secondo le indiscrezioni i numeri di Toscana e Campania sono “compatibili con l’attribuzione delle misure per la zona rossa”, mentre quelli di Emilia Romagna, Friuli e Marche farebbero diventare queste 3 regioni zona arancione.

Toscana zona rossa Covid: da quando il cambio di colore

Ancora però mancano i passaggi ufficiali: secondo le regole scritte nell’ultimo Dpcm è il Ministro della Salute Roberto Speranza a stabilire con un’ordinanza il cambiamento di fascia in base al monitoraggio settimanale sul Covid-19, ma prima deve sentire i governatori interessati, in questo caso il presidente della Regione Eugenio Giani. Il provvedimento, se non ci saranno intoppi, sarà firmato nella serata di oggi (13 novembre) da Speranza e in Toscana – se confermate – le limitazioni per la zona rossa potrebbero scattare tra domenica 15 novembre 2020.

Nei giorni scorsi alcuni sindaci, tra cui quello di Firenze Dario Nardella, avevano parlato di un rischio di declassamento per la Toscana, se i dati non fossero migliorati nel giro di pochi giorni.

Cosa significa nella pratica, le regole

Quando la Toscana passerà alla zona rossa, alle limitazioni e ai divieti già previsti per l’area arancione se ne aggiungeranno altri: tra questi il blocco degli spostamenti senza validi motivi anche all’interno del comune di residenza o domicilio, la chiusura dei negozi non essenziali e lo stop alle lezioni in presenza alle scuole medie (ad eccezione delle classi prime). Qui cosa si può fare nelle zone rosse: regole e divieti spiegati in modo semplice.

Con le nuove zone rosse di Toscana e Campania, in Italia le regioni con il livello più alto di allerta per l’emergenza Covid salirebbero a 6 più una provincia autonoma. Al momento queste restrizioni riguardano Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria e provincia di Bolzano.