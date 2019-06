Estate in Riviera? Sì, ma in città. Riviera Fiorentina, l’estate della piscina Le Pavoniere è al via. Lo spazio nel cuore del verde del Parco delle Cascine offre una grande vasca (pubblica) circondata da alberi secolari, “Magnificenza” (il ristorante di pesce con pizzeria, bar e caffetteria), noleggio Roller&Bike, l’area per bambini e un cartellone di eventi e iniziative culturali per il divertimento di tutta la famiglia.

Nel programma della stagione estiva 2019, inaugurata il 31 maggio, ci sono lezioni di acqua gym o yoga, musica, dj, cinema sotto le stelle, le serate Iloveplaid, momenti rilassanti al chiar di luna da trascorrere con un buon drink, un plaid da condividere, una lanterna, party a bordo vasca. Ogni giorno dalle 18 alle 20 happy hour e dalle 19:30 street food.

Le Pavoniere di Firenze: gli orari della piscina

Ecco gli orari per l’estate 2019 alle piscina delle Pavoniere della balneazione aperta a tutti e del nuoto libero:

Balneazione diurna dal lunedì al venerdì , ore 10-18.30

, ore 10-18.30 Balneazione diurna sabato, domenica e festiv i 9.30-19

i 9.30-19 Nuoto libero dal lunedì al venerdì 18.45-19.45

dal lunedì al venerdì 18.45-19.45 ACQUAGYM dal lunedì al venerdì dalle 18:45 alle 19:30

Ci sono anche due tipi di abbonamento per i giorni feriali: quello “relax” per passare la pausa pranzo in vasca, dalle ore 12.30 alle 15.00, con 10 ingressi a 35 euro e il carnet da 10 ingressi a orario libero, sempre dal lunedì al venerdì, che costa 65 euro.

Riviera fiorentina, le tariffe 2019

Quanto costa l’entrata? Ecco le tariffe per la stagione estiva 2019

Biglietto intero festivo (sabato, domenica e festivi) 10 euro (sconto 10% per possessori abbonamento Ataf)

(sabato, domenica e festivi) (sconto 10% per possessori abbonamento Ataf) Biglietto ridotto festivo (sabato, domenica e festivi) 8 euro (Over 65, bambini da 4 a 12 anni)

(sabato, domenica e festivi) (Over 65, bambini da 4 a 12 anni) Biglietto ridotto festivo Pomeriggio (sabato, domenica e festivi dopo le 16) 8 euro

(sabato, domenica e festivi dopo le 16) Biglietto intero feriale 8 euro (sconto del 10% per i possessori abbonamento Ataf)

(sconto del 10% per i possessori abbonamento Ataf) Biglietto ridotto feriale (Over 65, bambini da 4 a 12 anni, militari, soci UISP) 6 euro

(Over 65, bambini da 4 a 12 anni, militari, soci UISP) Biglietto ridotto feriale pomeriggio (escluso sabato, domenica e festivi dopo le 15.30) 6 euro

(escluso sabato, domenica e festivi dopo le 15.30) Bambini 0 -3 anni gratis

anni gratis Nuoto libero (dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 18:45 alle 20:15) 3 euro

(dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 18:45 alle 20:15) 3 euro Lettino 4 euro

Nel prezzo è compreso il servizio spogliatoi e guardaroba. È obbligatorio l’uso della cuffia. Per informazioni sulla piscina Le Pavoniere è possibile chiamare il numero di telefono 334 5210999, mentre per il ristorante delle Pavoniere il numero 366633 0581.

Sempre sul fronte delle piscine, a Firenze ha riaperto per la balneazione estiva anche la Costoli.