L’estate 2019 alla Manifattura Tabacchi di Firenze è “B9”, dal nome dell’edificio che ospita i primi spazi riqualificati e gli eventi di una lunga programmazione culturale sotto le stelle. È questa la nuova identità dell’ex complesso industriale tra piazza Puccini e le Cascine che per il secondo anno torna a spalancare le porte alla città con 200 appuntamenti estivi e oltre 2 mesi di apertura al pubblico, dall’inaugurazione del 21 giugno in poi.

Gli spazi della Manifattura

L’area aperta al pubblico si trova intorno al cortile della ciminiera e rappresenta un’anteprima di quello che sarà in futuro del complesso di archeologia industriale. La Manifattura Tabacchi è infatti al centro di un progetto di recupero che ridisegnerà funzioni e ambienti di questo gigante di cemento, prevedendo anche luoghi accessibili a tutti, un asilo, una strada degli artigiani.

Per ora i cittadini possono curiosare su 3mila metri quadrati. Qui prendono posto caffetteria, bistrot, zona di degustazione di birra artigianale, area verde con orto biodinamico, giardino per bambini, spazio eventi e un palco per gli spettacoli.

Gli eventi in pillole

Il cartellone “made in Manifattura” fa parte dell’Estate Fiorentina e prevede festival, rassegne cinematografiche gratuite, installazioni artistiche, ma anche musica con concerti e dj set, reading, incontri, mostre e 9 bike tour.

Non solo eventi per l’estate: nella Manifattura Tabacchi prende casa anche una comunità di 4 creativi e marker contemporanei, con atelier e laboratori , dalle ceramiche all’arredamento. Spazio inoltre all’arte contemporanea grazie alle opere site specific del Toast Project Space e alla prima “Fabbrica dell’Aria”, l’installazione-esperimento del neurobiologo Stefano Mancuso per ridurre l’inquinamento indoor grazie alle piante “anti-inquinanti”. Per mangiare e bere infine il bar di Soul Kitchen, il bistrot di Bulli & Balene e le produzioni artigianali del Birrificio Valdarno Superiore. Ogni giorno la Manifattura è aperta con orario 10.00-2.00 proponendo iniziative alla sera, la maggior parte a ingresso gratuito.

L’evento di inaugurazione dell’estate 2019 alla Manifattura Tabacchi

L’Open night della seconda estate della Manifattura è venerdì 21 giugno a partire dalle ore 19.00 con party organizzato in collaborazione con Boiler Room & 4:3. Un percorso di 9 video-installazioni guida i visitatori tra gli spazi inediti di B9, grazie al progetto Plastic Dream che contamina musica e arte, mentre il dj set è affidato ad Actress, Bill Kouligas, Nkisi, object blue & Sciahri. L’ingresso è libero.

Sempre venerdì sera prendono il via passeggiare notturne per scoprire le video installazioni tra le architetture razionaliste del complesso e dell’edificio B9: dai sotterranei, al primo piano fino alla nuova piazza del cortile della ciminiera.

La programmazione di eventi alla Manifattura

Tra gli appuntamenti fissi della sera, previsti tra giugno e luglio, segnaliamo: il lunedì Beats Soffici, un viaggio alla scoperta del movimento culturale del beatmaking grazie agli ospiti di Stefano Mazza (HZHA), il martedì Radio Calzino, un dj set all’insegna di sonorità funk e disco, mentre il mercoledì è dedicato a un viaggio sonoro che tocca i ritmi di paesi lontani con “Disco Safari”, il giovedì invece spazio al jazz.

Nel calendario di iniziative anche il concerto dei BowLand, il gruppo iraniano-fiorentino che ha stregato X Factor 2018, in programma domenica 7 luglio (biglietti a 15 euro) e le rassegne gratuite Il cinema dei fiorentini (dal 24 dal 27 giugno), in cui Off cinema presenta quattro opere prime e seconde di registi fiorentini presentate nei principali festival internazionali, e Cinema Puccini Garden (dal primo al 28 luglio) con film, teatro e spettacoli per ragazzi. Aggiornamenti sulla pagina Facebook della Manifattura Tabacchi di Firenze.