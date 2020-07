Villa Vittoria 2020: il locale dell’estate è nel giardino (di Firenze Fiera)

Dall’aperitivo alla cena, l’estate 2020 si passa (anche) a Villa Vittoria: a Firenze è tornato il locale all’aperto che tanto successo aveva avuto lo scorso anno, con un programma di eventi tra dj set e musica, senza dimenticare lo street food. Per la gioia degli amanti della nightlife fiorentina, questo ritrovo a due passi dalla Fortezza da Basso e dalla Stazione Santa Maria Novella ha riaperto i battenti ed è attivo 5 giorni su 7 in orario serale.

Musica, cibo e intrattenimento: sono questi gli ingredienti dell’estate 2020 a Villa Vittoria, punto di riferimento del divertimento fiorentino all’interno del parco di Firenze Fiera (l’ingresso è da Viale Filippo Strozzi 2, proprio di fronte alla Fortezza e a pochi metri dalla fermata della tramvia) che per questa stagione propone un cocktail di divertimento misto a sicurezza, per andare incontro alle norme anti-Covid.

Aperitivo, cena o djset a Firenze: l’estate 2020 a Villa Vittoria, i prezzi

Il locale estivo, aperto dall’ora dell’aperitivo fino a tarda notte, offre varie formule per chi desidera passare una serata piacevole nel parco a due passi dai principali monumenti fiorentini: ci sono cocktail che partono da 8 euro e la “formula aperitivo” che offre tutti i giorni, a 16 euro, drink, piattino con stuzzichini e tavolo riservato. E poi ci si può fermare per cena con il movida menu a prezzo fisso dall’antipasto al secondo (25 euro per minimo 6 persone) oppure godersi l’intrattenimento a base di musica e djset.

In vari punti del parco sono presenti corner “street food” per soddisfare le voglie della clientela, dagli hamburger al gelato fino al cibo indiano, mentre torna a grande richiesta un angolo Narghilè con un menu dedicato. Novità di quest’anno invece un’area dedicata agli artigiani locali, che porteranno la loro sapienza e maestria nel mood Villa Vittoria.

Orari e regole anti-Covid, il divertimento nel giardino di Villa Vittoria

Aperta dal martedì al sabato, dalle ore 19.00 alle 3.00 del mattino, Villa Vittoria – Estate in villa rispetta le regole anti-Covid, che invitano al distanziamento e all’uso della mascherina quando non si è seduti al tavolo e quando non è possibile rispettare la distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra. L’ingresso è libero ma sulla porta viene misurata la temperatura. La prenotazione non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata. Qui la nostra guida completa ai locali estivi di Firenze.