Guida 2020 ai locali estivi di Firenze, per drink e musica all’aperto

Nei parchi, sul lungarno o nel cuore del centro storico? Dimmi che tipo sei e ti dirò quali sono i locali estivi di Firenze che fanno per te e che sono aperti nonostante l’emergenza coronavirus: per il 2020 bar e spazi all’aperto sono numericamente diminuiti rispetto all’anno passato, ma c’è chi prova comunque ad animare la città con musica, concerti sotto le stelle, cinema, ma anche con apertivi e buon cibo. Tutto a ingresso gratuito.

Ovviamente i locali sono tenuti a rispettare le linee guida anti-Covid del governo, ad esempio quelle sulla ristorazione. E poi no agli assembramenti, sì a distanziamento, igiene delle mani e mascherina quando non si può stare lontani almeno un metro dalle altre persone.

Ecco dunque la nostra guida agli spazi aperti dove passare in sicurezza una serata (o il pomeriggio) durante l’Estate Fiorentina 2020.

Anconella Garden, all’aperto nel parco

È il locale estivo nel parco dell’Anconella, nel cuore del polmone verde di Firenze sud. Concerti, yoga, letteratura, teatro e arte gratis fino a settembre terranno compagnia a chi vorrà fermarsi da queste parti.

Aperto dalle 16 a tarda sera, Anconella garden offre un menù che aggiunge a pizza, covaccini e hamburger, cibi sfiziosi provenienti dal mondo, tra cui un tipico street food giapponese, i tacos messicani e, per non farsi mancare niente, anche il panino col polpo fritto di ispirazione partenopea. A curare la programmazione culturale è il festival Diramazioni.

Dove: parco dell’Anconella, Via Villamagna 39/d

Quartiere 3 – Firenze sud

Effetto Serre (Torrigiani)

Per il 2020 niente locale all’aperto in piazzetta (dei Tre Re): gli eventi si trasferiscono dentro le Serre Torrigiani di Firenze, un “giardino segreto” in via Gusciana (a un passo da porta Romana). È qui che per questa estate viene allestito Effetto Serre, uno degli spazi estivi di Firenze che promette musica, arte, presentazioni di libri, ma anche natura e tanta bellezza (i posti sono limitati quindi è consigliata la prenotazione al 328 966 6268).

Dove: via Gusciana, 21

Quartiere 1 – Oltrarno

Locali estivi a Firenze: gli eventi 2020 alla Manifattura Tabacchi

La Manifattura Tabacchi è la location più europea di Firenze, e nel bel spazio all’aperto inaugura dal 24 giugno 2020 il nuovo Giardino della Ciminiera con un programma di eventi estivi fatto di arte, performance, musica, cinema, teatro, laboratori, yoga, tour in bicicletta e proposte bistrot. Il calendario completo sta per essere presentato.

Intanto la mostra di arte contemporanea “La Meraviglia”, ospitata nell’ex complesso industriale e a ingresso gratuito, è stata prorogata fino al 26 luglio (su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19; apertura al pubblico e ingresso libero giovedì, venerdì, sabato e domenica con orario 18.00 – 23.00).

Dove: edificio B9 della Manifattura Tabacchi, ingresso via delle Cascine 33

Quartiere: 5 – zona Piazza Puccini

La Limonaia di Villa Strozzi

Il viaggio tra i locali estivi ci porta alla periferia di Firenze “in cima” al parco di Villa Strozzi, dove si trova la storica limonaia, che conferma per il 2020 la programmazione di eventi. Questo è infatti uno degli spazi all’aperto dell’Estate fiorentina “sopravvisuti” alla crisi scatenata dal Covid.

In cartellone musica, incontri, mostre d’arte. C’è anche un ristorante e un’area relax. Gradita la prenotazione del tavolo tramite whatsapp al numero 3316295400. La Limonaia di Villa Strozzi è aperta tutti i giorni dalle ore 17.00 in poi, ingresso gratuito (fino al raggiungimento della capienza massima stabilita per l’emergenza coronavirus).

Dove: Limonaia di Villa Strozzi (accesso dal parco di Villa Strozzi o da via pisana 77)

Quartiere 4 – Soffiano

No alla spiaggetta 2020, sì al chiosco Piazza Poggi

Una grande assente per il 2020 sarà la spiaggetta lungo l’Arno, uno degli spazi estivi all’aperto più frequentati in città, ma in compenso a brevissima distanza è attivo il chiosco di piazza Poggi, un evergreen per gli amanti di una birra open air con vista tramonto sull’Arno. Il chiosco in ferro battuto di piazza Giuseppe Poggi è uno dei must della bella stagione.

Dove: piazza Giuseppe Poggi

Quartiere 1 – zona San Niccolò

Pia – Palazzina dell’Indiano

Proprio al limitare del parco delle Cascine, dove il fiume Arno incrocia il Mugnone e l’Africo, con vista sul Ponte all’Indiano, il Golden Gate di casa nostra: è qui che si trova Pia – Palazzina Indiano Arte, che ha riaperto con libri e tanti eventi del centro di produzione Virgilio Sieni.

Un centro artistico, ma anche un luogo di sosta con il “Ristoro dell’indiano”, il bistrot al piano terra con tavolini e sdraio nel piazzale e sulla terrazza panoramica, aperto da mattina a sera, tutti i giorni eccetto che lunedì.

Dove: Piazzale dell’Indiano 1 (accanto al monumento dell’Indiano)

Quartiere 1 – parco delle Cascine

Parc Bistrot alle Cascine

Anche questa è una delle conferme degli spazi estivi dell’Estate fiorentina 2020: nel parco delle Cascine ha riaperto il bistrot al servizio di Parc, il centro di arti performative legato a Fabbrica Europa che ha preso casa nelle ex scuderie granducali. Si trova nel piazzale delle Cascine e a pochi passi dalla scuola di Agraria con tanti tavolini all’aperto per gustare aperitivi, vini, tapas e buon cibo, il tutto accompagnato da musica e dj set. E la domenica brunch spagnolo.

Dove: piazzale delle Cascine 7 (accanto ad Agraria)

Quartiere 1 – parco delle Cascine

La festa del Mugello a Firenze sud

E’ una sorta di sagra mugellana in pianta stabile, ospiata per l’estate 2020 nello spazio all’aperto accanto al Tuscany Hall (ex Obihall) di Firenze sud. Attiva ogni sera dalle 19.00 a mezzanotte la Festa del Mugello propone piatti tipici, griglieria e bar, ma anche eventi, oltre a un maxischermo dove seguire le partite della Serie A. Per info e prenotazioni 351 611 7878.

Dove: lungarno Aldo Moro 5 (nel giardino del Tuscany Hall)

Quartiere 2 – Firenze sud

Locali estivi nei dintorni di Firenze: E-state in villa (Impruneta)

Bisogna uscire un po’ dal perimetro della città di Firenze per raggiungere la bellissima villa Corsini a Mezzomonte, dove – dal giovedì alla domenica – prende vita E-state in villa, spazio estivo di nuova apertura all’Impruneta, lì dove di norme si trova una location da favola per i matrimoni.

Accanto al ristorante all’aperto, al cocktail bar (e alla possibilità di passeggiare per il bellissimo giardino all’italiana) offre anche una mostra mercato dell’artigianato artistico fiorentino curata da CNA, un allestimento permanente realizzato dalle Fornaci della terracotta dell’Impruneta oltre a dibattiti, musica dal vivo e intrattenimento per bambini. Ingresso gratuito, gradita la prenotazione (sms o whatsapp 3291488020).

Dove: via Imprunetana per Pozzolatico 116

Impruneta

Fuori Firenze: Chiringuito del parco dei Renai

È un grande classico dell’estate e anche per il 2020 non sarà da meno: è aperto il Chiringuito del parco dei Renai di Signa, alle porte di Firenze. E’ uno di quei luoghi dove fa sempre piacere trascorrere un po’ di tempo all’aperto in un giorno (o in una sera d’estate). Sempre nella stessa area verde ha riaperto la piscina (tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00) e anche l’happy park per bambini.

Dove: via dei Renai, 7

Signa