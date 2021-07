Villa Vittoria 2021: a Firenze aperitivo, cena, eventi nell’urban garden

A Firenze l’estate 2021 di Villa Vittoria è sempre nel giardino urbano del palazzo dei congressi, con un locale estivo che strizza l’occhio al mondo delle discoteche (anche se ancora non si può ballare) e che offre un menu per la cena e per l’aperitivo firmato da Fishing Lab. La novità di quest’anno è proprio la collaborazione con il ristorante di via del Proconsolo.

Villa Vittoria 2021 a Firenze: i giorni di apertura e gli orari, dall’aperitivo a tarda notte

Vimini, piante, divanetti, gazebo estivi, colorate proiezioni sulla facciata della villa e una consolle. Per il terzo anno consecutivo, il giardino del palazzo di Firenze Fiera si trasforma in un locale all’aperto con un’area bar e una zona per eventi sotto le stelle. Per la stagione 2021, Villa Vittoria è aperta dal martedì al sabato dall’aperitivo a tarda notte, con orario 19.00 – 3.00 e ingresso gratuito: l’entrata è da viale Filippo Strozzi 2, davanti alla Fortezza da Basso di Firenze, all’angolo con via Valfonda.

Tutte le serate offrono occasioni di intrattenimento con dj set, musica dal vivo e performance. Per quanto riguarda il posteggio è attiva una convenzione con il parcheggio “Fortezza Fiera”.

Aperitivo, apericena o cena: i prezzi del locale

Sul fronte del cibo e delle bevande, sono tre le opzioni offerte da Fishing Lab. Sul menu di Villa Vittoria c’è la formula “aperitivo take Hawaii” con un drink accompagnato da assaggi che uniscono la tradizione toscana a gusti più esotici (prezzo 20 euro a persona con tavolo riservato), oppure la versione apericena con buffet servito che al piatto-degustazione unisce un primo, una bottiglia di vino e l’acqua (30 euro a persona, 5 euro in più per chi non vuole rinunciare al dolce).

A disposizione anche il menu alla carta per cena, con creazioni di street fish (arancini, nuggets di pesce, frittura e lampredotto di mare, solo per fare qualche esempio), tartare, pesce crudo o alla griglia, primi e secondi piatti sempre di mare, oltre a qualche alternativa veg o "carnivora". Sia per l'aperitivo a Villa Vittoria, sia per cena è necessaria la prenotazione (tel. 347 70 77 014 oppure online sul sito).