Notti d’Estate ad Arcetri 2023, tra concerti e telescopi

Tra gli appuntamenti fiorentini in programma per questi mesi, ci sono anche le Notti d’Estate ad Arcetri, la rassegna di eventi organizzata dall’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, dal 13 giugno fino al 20 luglio 2023. In programma conferenze tenute da esperti, spettacoli e concerti, ma soprattutto ci sarà la possibilità di osservare il cielo con il telescopio. Ed è proprio vero, quasi magico: si alza gli occhi all’insù per osservare le meraviglie notturne e immediatamente ci sembrano infinite. Il cielo diventa sempre più blu e una miriade di stelle iniziano a scintillare nel firmamento dando luogo a disegni delle costellazioni di straordinaria bellezza. Per il mese di settembre (martedì 5 o giovedì 7, la data è ancora da definire) a Firenze arriverà Michel Mayor, premio Nobel per la Fisica, per una conferenza sui pianeti extrasolari.

Gli eventi di giugno nell’osservatorio astronomico di Arcetri

Si parte martedì 13 giugno 2023 (ore 21:00) con la conferenza “I pianeti extrasolari e le loro atmosfere”, tenuta da Mauro Focardi e Lorenzo Pino. Giovedì 15 (ore 21:00) andrà in scena invece lo spettacolo “Le cosmicomiche di Calvino”, uno dei capolavori della letteratura italiana, con Debora Mancini, Daniele Longo e Stefano Sandrelli. Martedì 20 (ore 21:00) spazio alla conferenza “Ma il cielo è sempre meno blu”. La domanda attorno alla quale gira questa iniziativa è: “in che misura le osservazioni scientifiche dell’universo nell’ottico e nella banda radio sono deteriorate dall’inquinamento luminoso e dagli apparati di telecomunicazioni?”. A parlarne saranno Pietro Bolli e Giovanna Stirpe.

Giovedì 22 giugno (ore 21:00) si terrà la conferenza-spettacolo “Apri gli occhi al cielo”, con Raffaella Schneider, Rosa Valiante e Silvia Vecchini (età consigliata: 8-13 anni). Martedì 27 sarà poi la volta di “L’Universo ai raggi X”, conferenza curata da Lorenzo Amati e Niccolò Bucciantini, che guideranno il pubblico alla scoperta dell’universo alle alte energie, visibile dallo spazio nei raggi X e Gamma, presentando due missioni in cui la comunità scientifica italiana è coinvolta con un ruolo da protagonista. Finale a sorpresa, perché giovedì 29 (ore 21:00) sarà possibile assistere al concerto in forma di racconto “L’astronoma”, un omaggio a Margherita Hack in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa.

Notti d’Estate ad Arcetri 2023 il programma di luglio

Proseguiamo con gli appuntamenti di luglio delle “Notti d’Estate ad Arcetri 2023”: martedì 4 (ore 21:00) ci sarà la conferenza “Archeologia Galattica: alla ricerca delle nostre origini”, con Elena Pancino e Stefania Salvadori. In programma per giovedì 6 (ore 21:00) c’è invece la conferenza “Le frontiere della vita nello spazio”, tenuta da Francesco Fontani e Teresa Fornaro, un viaggio alla scoperta degli ambienti abitabili nello spazio, “salendo a bordo” di missioni spaziali che attualmente stanno esplorando pianeti, come Marte, per la ricerca di segni di vita. L’11 luglio sarà invece la volta di “Galassie: un viaggio dalla Via Lattea all’Universo lontano”, conferenza a cura di Enrico di Teodoro e Anna Gallazzi.

Giovedì 13 luglio (ore 21:00) si potrà prendere parte a “A Trip to the Moon”, un cine-concerto interamente dedicato alla luna e ideato da Billi Brass Quintet per celebrare il cinquantenario dello sbarco dell’uomo sul nostro satellite. Lo spettacolo, a metà fra cinema e musica, prevede la proiezione con sonorizzazione dal vivo “Le Voyage dans la Lune di Georges Méliès” (1902), capolavoro del cinema muto. Martedì 18 è “DESIDERIBUS

L’avventura scientifica e umana di Padre Angelo Secchi”, in conversazione con Ileana Chinnici, di e con Filippo Tognazzo. E per finire, giovedì 20 (ore 21:00) si potrà partecipare alla conferenza “Vedere l’invisibile e comprendere il visibile con la missione Euclid”, con Andrea Cimatti e Manuela Magliocchetti.

Biglietti e prenotazioni

Come successo l’anno scorso, gli appuntamenti sono su prenotazione obbligatoria effettuabile sul sito delle Notti d’Estate ad Arcetri 2023. L’ingresso costa 7 euro a persona (ad eccezione della data del 22 giugno: adulti 5 euro, bambini e ragazzi fino a 13 anni 2 euro).