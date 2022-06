Le Notti d’Estate ad Arcetri 2022, tra talk e visite all’osservatorio

In una Firenze carica di eventi, dalla rassegna dell’Estate Fiorentina che percorrere tutti e 3 i mesi della bella stagione, ai concerti, si fatica quasi a scegliere cosa fare. Tra queste si trova un’iniziativa molto particolare che ci porta ad alzare il naso all’insù. È il programma delle Notti d’Estate ad Arcetri 2022 che comprende eventi estivi nell’osservatorio astrofisico di Arcetri, con conferenze di esperti, visite notturne alla cupola del telescopio e la possibilità di scrutare la volta celeste.

Il programma di Notti d’Estate ad Arcetri 2022

Una serie di appuntamenti e talk sull’astrofisica in una location spaziale sulle colline a due passi da Firenze, che si concludono con la possibilità di ammirare le stelle e pianeti con il telescopio. L’edizione 2022 delle Notti d’Estate ad Arcetri è dedicata a Margherita Hack per i cento anni dalla sua nascita. La famosissima astronoma fiorentina farà da stella polare agli eventi proposti all’osservatorio che spaziano dall’astrochimica ai buchi neri.

Il prossimo appuntamento delle Notti d’Estate ad Arcetri 2022 è mercoledì 22 giugno con “Siamo fatti di carne, ossa e… stelle! Alla ricerca delle nostre origini chimiche nello spazio” una conferenza a cura di Claudia Codella e Linda Podio sull’astrochimica e sul passato della nostra specie. A seguire, martedì 28 giugno si tiene l’incontro su buchi neri “Cancellare l’atmosfera terrestre per studiare i buchi neri” a cura di Armando Riccardi e Filippo Mannucci che esplora le nuove tecnologie di Ottica adattiva.

Gli eventi di luglio nell’osservatorio astronomico di Arcetri

Per il mese di luglio il programma delle Notti d’Estate ad Arcetri 2022 propone ben quattro incontri. Il primo, previsto per giovedì 7 luglio su “Le frontiere della zona abitabile galattica” con Francesco Fontani in cui si analizzano le ipotesi di abitabilità di un pianeta. Il secondo incontro si tiene invece giovedì 14 luglio con un appuntamento sul “Viaggio ai confini dell’universo” a cura di Giovanni Cresci e Stefano Carniani. Per l’occasione si potranno ammirare dettagli mai visti prima sui corpi celesti, i pianeti e molto altro.

Giovedì 21 luglio, è previsto un appuntamento speciale con lo spettacolo musicale sotto le stelle “The WAM Game. Il gioco di Mozart” una produzione della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Gli ultimi due appuntamenti delle Notti d’Estate ad Arcetri sono il 28 luglio 2022 con “Dialogando con Margherita Hack”, un reading di passi autobiografici dell’astronoma fiorentina a cura di Elena Guerra e Steno Ferluga. A chiudere la rassegna martedì 30 agosto troviamo lo spettacolo interattivo “The Spectators’ Odissey o dell’Inferno” prodotto dall’autore italo-canadese Daniele Bartolini.

Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione obbligatoria effettuabile sul sito delle Notti d’Estate ad Arcetri 2022 e l’ingresso costa 6,50 euro.