Al via la stagione delle mostre 2022 di Firenze Fiera con Firenze Home Texstyle

Conto alla rovescia per la quarta edizione di Firenze Home Texsyle, l’unica fiera internazionale in Italia sul tessile per la casa, nautica, spa, contract & hotellerie, un appuntamento irrinunciabile per le aziende più qualificate ed i brand più prestigiosi e dinamici del settore, in programma alla Fortezza da Basso dal 1 al 4 aprile 2022.

Firenze luogo d’incontro fra aziende e buyer selezionati

Firenze Home Texstyle, promossa e organizzata da Firenze Fiera, è rivolta a tutti i key player del mondo dell’abitare e dell’home decor in un periodo contrassegnato da un nuovo modo di vivere il proprio habitat, che mette al centro il benessere della persona, vero fulcro e anima di ogni progetto.

Grazie al supporto di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane e Promofirenze – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, per quattro giorni la Fortezza da Basso diventa luogo di incontro fra aziende e buyer selezionati, retailer, interior designer, concept store, negozi di arredamento, principali canali distributivi, oltreché giornalisti, influencer e blogger di settore.

Le novità di questa edizione

Tante le novità di questa quarta edizione, come il ricco programma di eventi collaterali con seminari, workshop, presentazioni che vedrà, nei quattro giorni di mostra, la partecipazione di personalità di prestigio internazionale del mondo dell’interior decor, e dell’abitare.

Al suo debutto la mostra Unique Testyle che ospiterà per la prima volta, in uno spazio riservato, pezzi unici e iconici fra tradizione e contemporaneità in prestito da alcune delle più importanti manifatture storiche, collezioni museali e istituti di arte, moda & design riconosciuti su scala internazionale. Tessuti d’arte, trame e fili preziosi esposti all’interno di una affascinante Stanza delle Meraviglie, che darà il benvenuto al visitatore all’ingresso del percorso espositivo della mostra.

L’Eccellenza del manufatto

“Innovazione, sostenibilità e cultura del tessile saranno i punti cardine della prossima edizione di Firenze Home Texstyle che apre, nel 2022, la stagione delle mostre dirette di Firenze Fiera – dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – mettendo in scena l’eccellenza del manufatto tessile attraverso la presentazione dei nuovi campionari e l’organizzazione di eventi collaterali che mixano l’heritage dei maestri d’arte italiani con le spinte futuribili del design e dell’home decor”.

“L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori del settore tramite registrazione online a questo link: https://firenzehometexstyle.com/visitatori.

Firenze – Fortezza da Basso 1 – 4 aprile 2022

Orario di apertura: Tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 – Ultimo giorno dalle 9.00 alle 16.00