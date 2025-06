Fuochi di San Giovanni 2025 a Firenze: l’orario e gli eventi del 24 giugno

- Pubblicità -

Il 24 giugno 2025 tornano i fuochi di San Giovanni, la chiusura in bellezza della festa per il patrono di Firenze nel consueto orario serale. Ma i “fochi” arriveranno dopo quattro giorni di eventi, che prendono il via già il sabato precedente con la classica corsa podistica in notturna e vedranno durante il weekend due sfide tra i quartieri della città, nelle acque del fiume Arno e sul sabbione di piazza Santa Croce. Le celebrazioni culmineranno nella serata di martedì con lo spettacolo di luci, tra gigli disegnati sulla volta celeste, comete ed effetti intermittenti.

Gli eventi nei giorni precedenti

Ad aprire il programma della festa saranno i podisti, che nella serata di sabato 21 giugno parteciperanno all’85esima edizione della Notturna di San Giovanni lungo le strade del centro storico di Firenze. Partenza alle 21 da piazza Duomo. Nello stesso orario il Conservatorio Cherubini in piazza delle Belle Arti darà l’opportunità di assistere gratuitamente al concerto dell’orchestra sinfonica della scuola (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Altra tappa, in questo percorso verso il 24 giugno, la tradizionale incoronazione del Marzocco: domenica 22 alle ore 11 si svolgerà il corteo storico, l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi e l’apposizione della corona sulla statua che raffigura il celebre leone, simbolo del potere popolare, in piazza della Signora. A seguire la consegna del Premio Corona del Marzocco, istituito dalla Società di San Giovanni Battista. In questa quarta edizione saranno premiati la compositrice e pianista Giulia Mazzoni e Bernard Dika, Alfiere della Repubblica e portavoce del presidente della Regione Toscana.

Cosa succede il 24 giugno, prima dei fuochi di San Giovanni

A Firenze, la “marcia” verso i fuochi di San Giovanni inizia in orario mattutino. Alle 8.30 prende il via la sfilata del Corteo degli Omaggi dalla nuova sede della Società di San Giovanni Battista, in piazza De’ Peruzzi, e arrivo in piazza della Signoria, con la consegna della Croce di San Giovanni alla Sindaca di Firenze. Alle 9.00, davanti a Palazzo Vecchio, si esibiranno i Bandierai degli Uffizi. Mezz’ora dopo il corteo si dirigerà verso piazza del Duomo dove alle 10.00, davanti alla Loggia del Bigallo, si svolgerà l‘Ostensione del Reliquiario della Società di San Giovanni Battista e delle Croci di San Giovanni, seguita dall’Offerta dei Ceri e dalla messa.

Per San Giovanni sono previste anche due sfide tra i quartieri storici di Firenze: la finale del calcio storico in piazza Santa Croce (corteo dalle ore 15.45, partita alle 18.00 con diretta su Toscana Tv) e, in Arno, il Palio Remiero della Società Canottieri di Firenze (ore 18).

Tutta Firenze con il naso all’insù: l’orario dei fuochi 2025 per San Giovanni

Anche quest’anno sul Lungarno della Zecca Vecchia sono programma iniziative in attesa dei fuochi di San Giovanni, per chi acquisterà i posti sugli spalti (donazione minima di 20 euro alla Società di San Giovanni Battista). La serata, presentata da Giulia Quercioli e da Alessandro Masti di Radio Toscana, si aprirà alle 21 e prevede l’intermezzo musicale a cura del Clem Saxophone Quartet.

L’orario di inizio dei fuochi d’artificio per San Giovanni è quello tradizionale: è previsto alle 22.00 del 24 giugno 2025, con Firenze che si fermerà per vedere questo spettacolo pirotecnico. Come consueto è possibile qualche ritardo per motivi tecnici. I “fochi”, che saranno sparati da piazzale Michelangelo, dureranno in tutto una quarantina di minuti.

Lo show, donato alla città dalla Fondazione CR Firenze e curato da oltre 40 anni dalla ditta Mazzone, quest’anno sarà preceduto da “un effetto visivo e acustico molto particolare“, ha anticipato Claudio Bini, presidente della Società San Giovanni Battista. “L’impostazione sarà diversa per offrire una serie di quadri pirotecnici sempre molto intensi ed elaborati, che saranno intervallati da sequenze di comete – ha spiegato -. Partiranno dalle estremità del piazzale Michelangelo e faranno da sipario al numero successivo”. Non mancherà l’omaggio al colore viola, come da tradizione. La famigerata “scarica finale” sarà preceduta da effetti intermittenti o “blinker” di colore rosso e bianco, molto luminosi e persistenti. Qui l’origine della celebrazioni di San Giovanni e dei fuochi d’artificio.