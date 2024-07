Campi liberi, la nuova stagione al Teatrodante Carlo Monni

- Pubblicità -

Ricomincia in autunno la stagione teatrale a Campi Bisenzio, con l’inaugurazione della rassegna “Campi liberi – Le migliori cose nascono dal basso” prevista in scena al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Sei mesi di spettacoli e attività, dal 12 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, che presenteranno anche la novità della musica dal vivo, per inaugurare la collaborazione con Piero Pelù in qualità di consulente artistico. Tra gli ospiti Drusilla Foer, Aldo Cazzullo, Lodo Guenzi e Concita de Gregorio.

Il programma dell’Abbonamento di Campi liberi

L’inaugurazione della rassegna è affidata proprio a Drusilla, che si esibirà il 12 ottobre nel suo spettacolo “Venere Nemica“. La Foer, in quest’opera scritta con Giancarlo Marinelli, vestirà i panni di Venere in una veste più contemporanea rispetto alla versione mitologica. Successivamente sarà la volta di Lucia Calamaro e Concita de Gregorio in “L’Origine del mondo” il 1° dicembre, e Aldo Cazzullo e Moni Ovadia con “Il duce delinquente” il 9 dicembre.

L’anno nuovo sarà inaugurato da “l’Uomo nel lampo” di Stefano Massini e Paolo Jannacci, riguardante il tema delle morti sul lavoro in scena il 17 gennaio, mentre il 30 gennaio Lodo Guenzi interpreterà “Molto rumore per nulla” di Shakespeare. A febbraio andranno in scena il 14 la commedia “Strappo alla Regola” di Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano, mentre il 21 “Otello” di Arca Azzurra e Giuseppe Cederna. A marzo appuntamento con “Ciarlatani” del drammaturgo spagnolo Pablo Remòn, e “Operaccia Satirica” di e con Paolo Rossi, rispettivamente il 12 marzo e il 23 marzo. Chiude la stagione “Una giornata qualunque” di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Gaia de Laurentiis con musiche della Banda Osiris.

Gli spettacoli fuori abbonamento di Campi liberi

In aggiunta agli spettacoli sopracitati, sono previste esibizioni fuori abbonamento. Il primo appuntamento sarà “Eretici” il 6 novembre, di e con Tomaso Montanari e Daniela Morozzi, mentre il 27 novembre sarà il turno di “Via dei Matti 43” di Francesco Niccolini e Marco Valeri in collaborazione con la Fondazione Accademia dei Perseveranti e Fondazione Sipario Toscana. Lo spettacolo è dedicato al 100esimo anniversario della nascita dello psichiatra Franco Basaglia. Appuntamenti successivi saranno “laPOCAlisse” di e con Valerio Aprea il 5 aprile e “Il tango delle capinere” di Emma Dante con data in definizione.

Per quanto riguarda la novità di quest’anno, ossia la sezione concerti, tra le conferme troviamo il concerto Discoverland di Pier Cortese e Roberto Angelini il 25 ottobre, Richard Galliano, istituzione della scena jazz e tango mondiale il 15 novembre, e il leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti e fumettista Davide Toffolo il 29 novembre

Biglietti e ingressi

L’abbonamento completo di tutti i 10 spettacoli costa 165 euro, disponibile fino al 21 settembre, con la possibilità anche di fare il Micro (abbonamento a 3 spettacoli a scelta a 57 euro) e il Macro (5 spettacoli a scelta a 90 euro), a partire dal 24 settembre. La biglietteria, anche per l’acquisto dei singoli spettacoli, è aperta da martedì a venerdì 17.00-20.00, il sabato 15.00-19.00.

Per l’elenco completo e per ulteriori informazioni visitare il sito del Teatrodante, o chiamare 055 8940864.