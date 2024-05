Estate Fiorentina 2024: un programma di eventi fino a settembre

- Pubblicità -

Dal 1° giugno avrà il via il programma di eventi dell’Estate Fiorentina 2024 giunta ormai alla nona edizione, con una partecipazione ancora maggiore rispetto gli scorsi anni. Ben 138 associazioni coinvolte con 122 progetti, 6 eventi speciali e 10 festival. L’edizione 2024 avrà anche il budget più alto mai raggiunto, con 1,9 milioni di euro raccolti tra fondi, risorse comunali e sponsor. Queste le cifre di quest’anno, per una ricca rassegna di eventi culturali a disposizione di tutti i cittadini, con novità come le iniziative per aspettare la partenza del Tour France da Firenze, gli appuntamenti nel Giardino della Catena vicino alla fermata Cascine della tramvia e la musica elettronica nella cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tante le conferme come il cinema gratuito nel piazzale degli Uffizi e il Florence Jazz Festival.

Il programma di giugno

La kermesse partirà da giugno con i progetti tematici: dal 1° giugno fino al 15 agosto ci sarà “Franco Basaglia 100”, oltre 30 eventi tra San Salvi, Biblioteche Luzi e BiblioteCaNova con la partecipazione di numerose compagnie, per celebrare il centenario della nascita dello psichiatra che rivoluzionò la disciplina. Dall’11 al 15 giugno Confartigianato Imprese Firenze organizza “Le piazze dei libri” con palchi e furgoni itineranti, per incentivare la lettura. Dal 25 al 29 giugno l’associazione France Odeon, con la collaborazione dell’Istituto Culturale Francese e l’Ambasciata di Francia, ospiterà in Piazza Ognissanti “Aspettando il Tour“, un progetto per celebrare la partenza italiana del Tour de France, con proiezioni di film e presentazioni di libri per unire il ciclismo e il cinema tra Italia e Francia.

A luglio: gli eventi nel Giardino della Catena e una rassegna sulla pace

A luglio vedremo “Fermata Carlo Monni”, la programmazione organizzata dall’associazione culturale Bang! che dal 4 al 7 organizzerà numerosi eventi al Giardino della Catena, spaziando tra yoga e il fitness, eventi letterari, concerti con band emergenti e passeggiate nel parco. Dal 10 al 31 luglio si svolgerà “Corpo Celeste. Scuola aperta nei luoghi di pace” del Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni, che attraverso incontri con scrittori, performance e lezioni pubbliche offrirà una visione sul dolore e sui percorsi di cura. Le esibizioni si svolgeranno alla Sinagoga, al Cenacolo di Andrea del Sarto e alle basiliche di San Lorenzo, Santa Croce e Ognissanti, per ricordare il senso del sacro. Dalla seconda metà di luglio torna in vari luoghi del Quartiere 4 Isolotto “La Gaberiana” di Centro Studi Musicomedians, con letteratura, teatro e canzoni per ricordare il grande cantautore Giorgio Gaber.

I Festival in programma per l’Estate Fiorentina 2024

Quest’anno vedremo 10 festival sparsi per tutta la città. Iniziando dal 4 al 16 giugno ci sarà “Secret Florence”, una rassegna di arte, danza e musica contemporanea organizzata da Tempo Reale, che toccherà il Chiostro del Convento del Carmine, Cinema La Compagnia, Villa Carducci Pandolfini, nuova Terrazza di Villa Strozzi e Via della Fonderia, a ingresso gratuito.

Dal 5 al 9 giugno l’associazione Wimbledon Aps organizza il Festival La città dei lettori a Villa Bardini, con il tema di approfondimento dell’Intelligenza Artificiale, oltre agli incontri con gli autori emergenti e premiati. Dall’8 giugno fino al primo settembre si svolgerà Sagrati in Musica, promosso da Toscana Classica, che si occuperà di vari generi musicali, balli e costumi tradizionali. Come recita anche il titolo le iniziative saranno ospitate sui sagrati delle chiese, in particolare della Chiesa dei Santi Michele e Gaetano, Santa Felicita, Parrocchia Sacra Famiglia, Santa Maria del Carmine, Piazza del Duomo e Santa Croce.

Dal 21 giugno al 22 luglio si terrà il Florence Dance Performing Arts Festival nel Chiosco Grande di Santa Maria Novella, con la partecipazione di compagnie dall’Italia e dall’estero. Dal 25 giugno al 24 luglio invece Apriti Cinema, promosso da Quelli dell’Alfieri, porterà nel piazzale degli Uffizi il cinema d’autore italiano e internazionale, con proiezioni cinematografiche, presentazioni di autori, attori, registi e critici a ingresso gratuito.

Nel Chiosco di Santa Maria Novella e al Parco delle Cascine, dal 21 al 25 luglio ci sarà la 15esima edizione del Festival au Desert della Fondazione Fabbrica Europa, che ospiterà e farà conoscere il meglio della musica proveniente da Nordafrica, Mediterraneo e Medio Oriente.

Anche il mese di settembre sarà ricco di appuntamenti. Dal 5 al 15 tornerà il festival internazionale di Circo contemporaneo, il “Cirk Fantastik” di Aria Network Culturale, mentre dal 6 giugno prenderà il via l’ottava edizione del Firenze Jazz Festival 2024, che terminerà anch’esso il 15 settembre, con oltre 100 artisti da tutto il mondo e più di 30 concerti in zona Oltrarno. Il 21 settembre l’associazione culturale Feeling organizzerà l’ottava edizione del Lattexplus Festival Parte 1, presso la Cavea del Maggio Musicale Fiorentino, mentre dal 26 al 28 Genius Loci: Alla scoperta di Santa Croce chiuderà la serie dei festival, con eventi all’interno del Cenacolo, della Cappella Pazzi e dei Chiostri.

Gli Spazi Estivi dell’Estate Fiorentina

L’Estate Fiorentina 2024 potrà contare anche su 13 spazi estivi, con un ricco programma di eventi, di cui tre nuove assegnazioni: parco della Tinaia, giardino La Montagnola e parco San Donato (in fase di definizione). Sono confermati parco dell’Anconella, Circolo Aurora in Piazza Tasso, Il Fiorino e Habana 500 a Ponte San Niccolò, Giardino delle Rose, Piazza dei Tre Re, il Molo e la Toraia al Lungarno del Tempio, il caffè letterario Le Murate, il Giardino dell’Orticultura e il Light al Giardino Niccolò Galli.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali social del Comune di Firenze.