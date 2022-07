Cinema del Poggetto (Firenze): la programmazione 2022 dell’arena

Pubblicità

Da una parte c’è la piscina, dall’altra il cinema all’aperto del Poggetto, una delle arene estive di Firenze attive in questo 2022: con la bella stagione si è riacceso il proiettore di Esterno Notte nel “giardino” della Flog (zona Rifredi), con una programmazione che prosegue fino ai primi giorni di settembre.

L’arena estiva “Esterno Notte”

Sul grande schermo arrivano le migliori pellicole uscite nella passata stagione e anche qualche anteprima. Per l’ultima settimana del mese di giugno 2022 il Cinema al Poggetto di Firenze propone: il capolavoro di Agata Christie rivisitato da Kenneth Branagh “Assassinio sul nilo” (mercoledì 29 giugno) e Luca Marinelli nei panni di “Diabolik” (giovedì 30).

Pubblicità

Durante il mese di luglio l’arena estiva “Esterno Notte” propone tantissimi film che variano dalle storie più famose come quella di House of Gucci (10 luglio) alla vita di alcuni personaggi fondamentali del nostro Paese come il film omaggio a Ennio Morricone in programmazione venerdì 15 luglio.

Il cinema all’aperto della Flog di Firenze: orari e prezzi dei biglietti al Poggetto

Gli spettacoli nell’arena estiva del cinema del Poggetto, in via Michele Mercati 24/b, iniziano alle ore 21.30. Il biglietto intero di “Esterno notte” costa 6 euro, il ridotto (per chi ha la tessera Firenze al Cinema e per i soci Flog) 5 euro. Mentre per le anteprime i prezzi dei biglietti vanno dai 5,50 euro del ridotto ai 7,50 dell’ingresso intero. I tagliandi possono essere comprati anche online, registrandosi sul sito Cinebot.

Pubblicità

A luglio il cinema del Poggetto a Firenze resterà chiuso tutti i lunedì, accendendo i proiettori solo dal martedì alla domenica. Sempre attiva durante l’estate anche la piscina del Poggetto, aperta per la balneazione libera tutti i giorni dalle 10 alle 19, mentre dalle 19 alle 20 è previsto il nuoto libero.

Pubblicità

Cinema al Poggetto di Firenze: la programmazione 2022

Ecco in sintesi la programmazione dettagliata per dell’arena estiva del Poggetto, il cinema all’aperto allestito negli spazi esterni della Flog.

I film di luglio 2022

Mercoledì 27 luglio

MADRES PARALELAS

Regia di Pedro Almodóvar

Genere Drammatico, Spagna, 2021, durata 120 minuti

MADRES PARALELAS Regia di Pedro Almodóvar Genere Drammatico, Spagna, 2021, durata 120 minuti Giovedì 28 luglio

IL CAPO PERFETTO

Regia di Fernando León de Aranoa

Genere Commedia, Spagna, 2021, durata 115 minuti

IL CAPO PERFETTO Regia di Fernando León de Aranoa Genere Commedia, Spagna, 2021, durata 115 minuti Venerdì 29 luglio

BELFAST

Regia di Kenneth Branagh

Genere Drammatico, Gran Bretagna, 2021, durata 98 minuti

BELFAST Regia di Kenneth Branagh Genere Drammatico, Gran Bretagna, 2021, durata 98 minuti Sabato 30 luglio

ELVIS

Regia di Baz Luhrmann

Genere Biografico, Drammatico, Musicale, – USA, 2022

ELVIS Regia di Baz Luhrmann Genere Biografico, Drammatico, Musicale, – USA, 2022 Domenica 31 luglio

LA FIERA DELLE ILLUSIONI- NIGHTMARE ALLEY

Regia di Guillermo Del Toro

Genere Azione, Drammatico, – USA, 2021, durata 150 minuti

Cinema del Poggetto (Firenze): la programmazione di agosto 2022

martedì 2 agosto 2022

TOP GUN – MAVERICK

Regia di Joseph Kosinski

Con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell. Genere Azione, – USA, 2022, durata 131 minuti. Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +13

TOP GUN – MAVERICK Regia di Joseph Kosinski Con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell. Genere Azione, – USA, 2022, durata 131 minuti. Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +13 mercoledì 3 agosto 2022

ASSASSINIO SUL NILO

Regia di Kenneth Branagh

Con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal. Genere Drammatico, USA, 2022, durata 127 minuti

ASSASSINIO SUL NILO Regia di Kenneth Branagh Con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal. Genere Drammatico, USA, 2022, durata 127 minuti giovedì 4 agosto 2022

IL RITRATTO DEL DUCA

Regia di Roger Michell

Con Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Matthew Goode, Aimee Kelly. Genere Commedia, Gran Bretagna, 2020, durata 96 minuti

IL RITRATTO DEL DUCA Regia di Roger Michell Con Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Matthew Goode, Aimee Kelly. Genere Commedia, Gran Bretagna, 2020, durata 96 minuti venerdì 5 agosto 2022

NOSTALGIA

Regia di Mario Martone

Con Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi. Genere Drammatico, Italia, 2022, durata 117 minuti

NOSTALGIA Regia di Mario Martone Con Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi. Genere Drammatico, Italia, 2022, durata 117 minuti sabato 6 agosto 2022

LICORICE PIZZA

Regia di Paul Thomas Anderson

Con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper. Genere Commedia, Drammatico, – USA, 2021, durata 133 minuti

LICORICE PIZZA Regia di Paul Thomas Anderson Con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper. Genere Commedia, Drammatico, – USA, 2021, durata 133 minuti domenica 7 agosto 2022

ILLUSIONI PERDUTE

Regia di Xavier Giannoli

Con Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels. Genere Drammatico, – Francia, 2021, durata 144 minuti

ILLUSIONI PERDUTE Regia di Xavier Giannoli Con Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels. Genere Drammatico, – Francia, 2021, durata 144 minuti lunedì 8 agosto 2022

arena chiusa

arena chiusa martedì 9 agosto 2022

TRE PIANI

Regia di Nanni Moretti

Un film con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Elena Lietti. Genere Drammatico, – Italia, 2021, durata 119 minuti

TRE PIANI Regia di Nanni Moretti Un film con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Elena Lietti. Genere Drammatico, – Italia, 2021, durata 119 minuti mercoledì 10 agosto 2022

UNA BOCCATA D’ARIA

Regia di Alessio Lauria

Con Aldo Baglio, Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino, Davide Calgaro. Genere Commedia, 2022, durata 95 minut

UNA BOCCATA D’ARIA Regia di Alessio Lauria Con Aldo Baglio, Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino, Davide Calgaro. Genere Commedia, 2022, durata 95 minut giovedì 11 agosto 2022

CORRO DA TE

Regia di Riccardo Milani

Con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati. Genere Commedia, Italia, 2022, durata 113 minuti

CORRO DA TE Regia di Riccardo Milani Con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati. Genere Commedia, Italia, 2022, durata 113 minuti venerdì 12 agosto 2022

HOUSE OF GUCCI

Regia di Ridley Scott

Con Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino. Genere Drammatico, USA, 2021, durata 158 minuti

HOUSE OF GUCCI Regia di Ridley Scott Con Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino. Genere Drammatico, USA, 2021, durata 158 minuti sabato 13 agosto 2022

SCOMPARTIMENTO N.6

Regia di Juho Kuosmanen

Un film Da vedere 2021 con Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug, Lidia Kostina, Tomi Alatalo. Genere Drammatico, – Finlandia, Estonia, Germania, Russia, 2021



SCOMPARTIMENTO N.6 Regia di Juho Kuosmanen Un film Da vedere 2021 con Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug, Lidia Kostina, Tomi Alatalo. Genere Drammatico, – Finlandia, Estonia, Germania, Russia, 2021 domenica 14 agosto 2022

ELVIS

Regia di Baz Luhrmann

Con Tom Hanks, Austin Butler, Luke Bracey, Dacre Montgomery, Richard Roxburgh. Genere Biografico, Drammatico, Musicale, – USA, 2022

ELVIS Regia di Baz Luhrmann Con Tom Hanks, Austin Butler, Luke Bracey, Dacre Montgomery, Richard Roxburgh. Genere Biografico, Drammatico, Musicale, – USA, 2022 lunedì 15 agosto 2022 (Ferragosto)

Arena chiusa

Arena chiusa martedì 16 agosto 2022

IL SESSO DEGLI ANGELI

Regia di Leonardo Pieraccioni

Con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Gabriela Giovanardi. Genere Commedia, Italia, 2022, durata 91 minuti

IL SESSO DEGLI ANGELI Regia di Leonardo Pieraccioni Con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Gabriela Giovanardi. Genere Commedia, Italia, 2022, durata 91 minuti mercoledì 17 agosto 2022

DIABOLIK

Regia di Marco Manetti, Antonio Manetti

Con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera. Genere Commedia, Italia, 2021

DIABOLIK Regia di Marco Manetti, Antonio Manetti Con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera. Genere Commedia, Italia, 2021 giovedì 18 agosto 2022

BELFAST

Regia di Kenneth Branagh

Con Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan. Genere Drammatico, Gran Bretagna, 2021, durata 98 minuti

BELFAST Regia di Kenneth Branagh Con Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan. Genere Drammatico, Gran Bretagna, 2021, durata 98 minuti venerdì 19 agosto 2022

SECRET LOVE

Regia di Eva Husson

Con Odessa Young, Josh O’Connor, Sope Dirisu, Olivia Colman, Colin Firth. Genere Drammatico, – Gran Bretagna, 2021, durata 110 minuti

SECRET LOVE Regia di Eva Husson Con Odessa Young, Josh O’Connor, Sope Dirisu, Olivia Colman, Colin Firth. Genere Drammatico, – Gran Bretagna, 2021, durata 110 minuti sabato 20 agosto 2022

MADRES PARALELAS

Regia di Pedro Almodóvar

Con Rossy De Palma, Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde. Genere Drammatico, Spagna, 2021, durata 120 minuti

MADRES PARALELAS Regia di Pedro Almodóvar Con Rossy De Palma, Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde. Genere Drammatico, Spagna, 2021, durata 120 minuti domenica 21 agosto 2022

TOP GUN – MAVERICK

Regia di Joseph Kosinski

Con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell. Genere Azione, – USA, 2022, durata 131 minut

TOP GUN – MAVERICK Regia di Joseph Kosinski Con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell. Genere Azione, – USA, 2022, durata 131 minut lunedì 22 agosto 2022

Arena chiusa



Arena chiusa martedì 23 agosto 2022

UN’OMBRA SULLA VERITÀ

Regia di Philippe Le Guay

Con François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo, Jonathan Zaccaï, Denise Chalem. Titolo originale: L’Homme de la Cave. Genere Commedia, Drammatico, – Francia, 2021, durata 114 minut

UN’OMBRA SULLA VERITÀ Regia di Philippe Le Guay Con François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo, Jonathan Zaccaï, Denise Chalem. Titolo originale: L’Homme de la Cave. Genere Commedia, Drammatico, – Francia, 2021, durata 114 minut mercoledì 24 agosto 2022

GIORNI D’ESTATE

Regia di Jessica Swale

Con Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton, Siân Phillips, Tom Courtenay. Genere Drammatico, – Gran Bretagna, 2020, durata 102 minuti

GIORNI D’ESTATE Regia di Jessica Swale Con Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton, Siân Phillips, Tom Courtenay. Genere Drammatico, – Gran Bretagna, 2020, durata 102 minuti giovedì 25 agosto 2022

NOSTALGIA

Regia di Mario Martone

Con Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi. Genere Drammatico, Italia, 2022, durata 117 minuti

NOSTALGIA Regia di Mario Martone Con Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi. Genere Drammatico, Italia, 2022, durata 117 minuti venerdì 26 agosto 2022

ENNIO

Regia di Giuseppe Tornatore

Con Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Oliver Stone, Wong Kar-wai. Genere Documentario, Italia, Belgio, Cina, Giappone, 2021, durata 150 minuti

ENNIO Regia di Giuseppe Tornatore Con Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Oliver Stone, Wong Kar-wai. Genere Documentario, Italia, Belgio, Cina, Giappone, 2021, durata 150 minuti sabato 27 agosto 2022

7 DONNE E UN MISTERO

Regia di Alessandro Genovesi

Un film con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli. Genere Commedia, Italia, 2021, durata 90 minuti

7 DONNE E UN MISTERO Regia di Alessandro Genovesi Un film con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli. Genere Commedia, Italia, 2021, durata 90 minuti domenica 28 agosto 2022

FINALE A SORPRESA

Regia di Mariano Cohn, Gastón Duprat

Con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, José Luis Gómez, Manolo Solo. Genere Commedia, Spagna, 2021, durata 114 minuti

FINALE A SORPRESA Regia di Mariano Cohn, Gastón Duprat Con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, José Luis Gómez, Manolo Solo. Genere Commedia, Spagna, 2021, durata 114 minuti lunedì 29 agosto 2022

Arena chiusa



Arena chiusa martedì 30 agosto 2022

CORRO DA TE

Regia di Riccardo Milani

Con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati. Genere Commedia, Italia, 2022, durata 113 minuti



CORRO DA TE Regia di Riccardo Milani Con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati. Genere Commedia, Italia, 2022, durata 113 minuti mercoledì 31 agosto 2022

Il programma può essere soggetto a cambiamenti: per eventuali aggiornamenti rimandiamo al sito della Flog di Firenze, nella sezione dedicata al cinema all’aperto del Poggetto.