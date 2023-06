Concerto di Tiziano Ferro a Firenze: dai biglietti alla scaletta, la guida

- Pubblicità -

Oltre 30 brani in scaletta, ospiti (ancora top secret) per un grande spettacolo di grande musica che avrà una durata di circa due ore: è tutto pronto per il concerto di Tiziano Ferro a Firenze, mercoledì 21 giugno nello stadio Artemio Franchi, la quarta tappa del tour TZN 2023. Dopo sei anni dall’ultima tournée (anche a causa dei numerosi rinvii per il Covid) il cantautore torna live nelle principali arene sportive d’Italia. Proprio nella città toscana si era chiuso l’ultimo tour. Ecco allora le informazioni utili per chi andrà a vedere Tiziano Ferro: dall’orario di apertura dei cancelli, all’inizio del concerto, fino ai collegamenti e al parcheggio vicino alla stadio di Firenze.

L’apertura dei cancelli e l’inizio del concerto: la giornata orario per orario

Dopo il tutto esaurito di San Siro, anche allo stadio Franchi sono attese decine di migliaia di fan. L’area intorno all’impianto sportivo di Campo di Marte sarà transennata e sono previste 10 porte di ingresso a seconda del tipo di biglietto, quindi è bene controllare il codice riportato sul tagliando. Anche l’orario di apertura dei cancelli per il concerto di Tiziano Ferro a Firenze, dipenderà dal ticket acquistato: alle 15.30 si spalancheranno le porte per chi ha i biglietti “Prato Gold“, dalle 16 per chi ha scelto il settore Prato, dalle 18 si apriranno i varchi per tutti gli altri settori (settore 1, 2, 3, 4).

Saranno allestiti anche 4 punti di assistenza. I disabili potranno entrare da un accesso dedicato dalla Curva Fiesole, mentre il parcheggio a loro riservato sarà allestito vicino allo stadio di Firenze, in viale Manfredo Fanti, angolo viale Paoli. In viale Paoli, all’angolo con viale Fanti sarà attivo il guardaroba gestito dall’Associazione Nazionale Carabinieri (a offerta libera), perché all’interno dello stadio non possono essere portati oggetti come valige, caschi, zaini ingombranti, ombrelli, bombolette spray. Al momento sono rimasti alcuni biglietti per il primo settore numerato (80,50 euro) e per il Prato (51,75 euro), che possono essere comprati nei punti vendita autorizzati oppure online. L’inizio del concerto è previsto alle ore 21, quando Tiziano Ferro salirà sul palco. Qui il pdf con le info utili.

Parcheggio, bus e treni speciali per il concerto di Tiziano Ferro allo Stadio di Firenze

Gli organizzatori consigliano di arrivare allo stadio di Firenze grazie ai mezzi pubblici, in particolare in treno, visto che l’impianto sportivo si trova a 300 metri dalla stazione ferroviaria di Campo di Marte. Al termine del concerto sono stati previsti treni speciali diretti a Firenze Santa Maria Novella (orario 00.22 e 01.04), Siena (00.38), Arezzo (00.40), Livorno (00.47 e 00.55) e Pistoia (01.10), con fermate nelle principali stazioni intermedie.

Per raggiungere il Franchi in autobus dalla stazione Santa Maria Novella è possibile salire sulle linee 6, 11 e 17 di Autolinee Toscane, oppure da piazza San Marco usando le linee 10 e 20. Questi gli orari dei bus al ritorno, dopo la fine del concerto di Tiziano Ferro:

linea 17 (fermata Mille Sette Santi) 23,43 – 00,23 – 01,03), 6 (fermata Filarocca – orari 23,26 – 00,06 – 00,51)

(fermata Mille Sette Santi) 23,43 – 00,23 – 01,03), 6 (fermata Filarocca – orari 23,26 – 00,06 – 00,51) linea 14 (fermata Lanza De Sanctis – orari 00,29 – 01,09).

Chi si sposta in auto e non vuole rimanere imbottigliato nella zona dello stadio, può usare il parcheggio dedicato al concerto allestito a Rovezzano, in via della Chimera, davanti alla Stazione ferroviaria Firenze – Rovezzano (non lontano all’uscita di Firenze sud dell’A1), che è ben collegata alla vicina fermata di Campo di Marte. A disposizione 400 posti. A fine concerto, per tornare al parcheggio, dalla stazione Firenze Campo di Marte il treno speciale con direzione Arezzo fermerà alla stazione di Rovezzano. Gli altri parcheggi (a pagamento) vicini allo stadio sono quelli di piazza Alberti (1,7 km a piedi dal Franchi), di piazza Beccaria (1,8 km di distanza) e di Sant’Ambrogio (1,8 km). Sul sito di Firenze Parcheggi le tariffe e la disponibilità di posti in tempo reale.

La scaletta del concerto di Tiziano Ferro a Firenze, il 21 giugno

È stato lo stesso Tiziano Ferro, sulla sua pagina Facebook, a rendere nota nelle settimane scorse la scaletta dei concerti del suo tour 2023. In programma ci sono i più grandi successi, da Xdono a Sere Nere, passando per Rosso Relativo, E Raffaella Canta e Indietro, ma anche le ultime canzoni tratte dall’album Il mondo è nostro. Ovviamente potrebbero esserci sorprese e cambiamenti nell’ordine di esecuzione. Ecco la scaletta della tournée:

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

BIS

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

Ancora top secret gli ospiti

Dopo Carmen Consoli, Max Pezzali e Tananai (che a San Siro hanno regalato al pubblico duetti inediti), c’è attesa sugli ospiti che saliranno sul palco accanto a Tiziano Ferro per il concerto a Firenze del 21 giugno 2023. Ancora bocche cucite, ma di sicuro le sorprese non mancheranno.