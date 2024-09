I musei aperti (gratis) per Corri la Vita 2024

- Pubblicità -

Sono oltre 30 le mete culturali e i musei di Firenze aperti gratis domenica 29 settembre per chi indosserà la maglietta di Corri la Vita 2024. Sarà possibile scoprire questi luoghi anche se non si parteciperà concretamente alla corsa da 10,3 chilometri o alla passeggiata da 5: basterà aver acquistato la T-shirt oppure presentare il certificato d’iscrizione alla manifestazione che prevede una donazione di 10 euro.

Quali musei sono aperti gratis lungo il percorso

Il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 9.15 da viale Lincoln, alle Cascine, mentre l’arrivo invece sarà in piazza della Signoria. Al mattino, lungo il percorso della passeggiata da 5 km di Corri la Vita 2024 (qui i dettagli) si potranno scoprire 10 mete culturali tra cui musei, cortili storici e monumenti. Si va dal Museo Ferragamo affacciato su piazza Santa Trinita al cortile e al giardino di Palazzo Antinori fino al prato con vista su Ponte Vecchio della Società Canottieri di Firenze. E ancora il Granaio dell’abbondanza, di cui restano ancora i silos circolari di mattoni, l’oratorio di San Francesco dei Vacchettoni e le sue opere d’arte, l’ex ospedale San Giovanni di Dio tra un atrio monumentale, affreschi e un piccolo museo medico.

Ecco la lista dei luoghi d’arte e di cultura visitabili lungo il percorso di 5 Km di Corri la Vita, con i relativi indirizzi:

Granaio dell’abbondanza

Palazzo Lenzi (sede Institut Français de Florence)
piazza Ognissanti 2

Ex Ospedale San Giovanni di Dio
Borgo Ognissanti 20

Oratorio San Francesco dei Vanchetoni
via Palazzuolo 17

Cortile e giardino di Palazzo Antinori
piazza Antinori

piazza Antinori Museo Ferragamo

Cortile di Palazzo Capponi alle Rovinate
Via dei Bardi 36

Società Canottieri di Firenze
piazza Mentana – scivolo di Porticciolo

Cattedrale dell'immagine – mostra immersiva Inside Van Gogh
Piazza di Santo Stefano 5 (orario 10:00-15:00)

Palazzo Bartolommei
via Lambertesca, 11

Gli altri musei di Firenze gratis per Corri la Vita 2024: gli orari dei luoghi aperti

Ma la lista dei musei e delle mete culturali visitabili gratis in occasione di Corri la Vita 2024 non finisce qui. Ci sono infatti luoghi dove si potrà entrare a costo zero durante tutta la giornata, anche fuori dal percorso della manifestazione. Ad esempio si potrà vedere, fresca di inaugurazione, la nuova mostra di Palazzo Strozzi dedicata all’artista astratta Helen Frankenthaler, ma anche entrare nei musei civici di Firenze e in quelli dell’Università, dalla Specola all’orto botanico.

Ci sono pure delle “chicche” come le visite guidate al Museo di Santa Maria Nuova, il Gucci Garden, la cappella dell’ex ospedale Bonifacio (oggi parte della Questura) e il Museo del Giocattolo di via dell’Oriuolo. Fuori città partecipa il Centro Pecci di Prato. Per alcune mete culturali è obbligatoria la prenotazione. Ecco la lista completa, a cui si aggiungono i luoghi che si trovano lungo il percorso (vedi sopra):

MUSEO STIBBERT

Ingresso gratuito dalle ore 10:00 alle 18:00 con ultimo accesso alle 17:00

Piazza della Santissima Annunziata, 12, 13

Piazza della Santissima Annunziata, 12, 13 Ingresso gratuito dalle 10:00 alle 19:00 con ultimo accesso alle 18:00 IL CONVENTINO CAFFÈ LETTERARIO

Visite alla scoperta del Conventino fuori le mura tra storia, artigianato e letteratura. Mattina: ore 11:00 e 12:00; pomeriggio: ore 15:00 e 16:00. Prenotazione online.

OSSERVATORIO XIMENIANO
Via Borgo San Lorenzo, 26
(già tutto esaurito)

(già tutto esaurito)

Via del Pian dei Giullari, 16

Via del Pian dei Giullari, 16 già tutto esaurito GIARDINO BARDINI

Ingresso gratuito dalle 10:00 alle 19:30 con ultimo accesso alle 18:30.

ORTO BOTANICO Giardino dei Semplici
Via Pier Antonio Micheli, 3
Ingresso gratuito dalle 10:00 alle 18:00 con ultimo accesso alle 17:00.

Ingresso gratuito dalle 10:00 alle 18:00 con ultimo accesso alle 17:00.

MUSEO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA
Via Giorgio La Pira, 4
Ingresso gratuito dalle 9:00 alle 17:00 con ultimo accesso alle 16:00.

Ingresso gratuito dalle 9:00 alle 17:00 con ultimo accesso alle 16:00.

MUSEO DI ANTROPOLOGIA E ETNOLOGIA – PALAZZO NONFINITO
Via del Proconsolo, 12
(già tutto esaurito)

(già tutto esaurito)

LA SPECOLA
Via Romana, 17
(già tutto esaurito)

(già tutto esaurito)

ARNOBOAT – CROCIERA SULL'ARNO
Lungarno Diaz, altezza piazza Mentana
(già tutto esaurito)

(già tutto esaurito)

Lungarno Diaz, altezza piazza Mentana (già tutto esaurito) MUSEO DI SANTA MARIA NUOVA

Due turni di visite per massimo 15 persone ciascuno alle ore 15:00

prenotazione obbligatoria [email protected]

FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA DI FIRENZE
Via Giuseppe Giusti, 29
Ingresso gratuito dalle 11:00 alle 14:00

Ingresso gratuito dalle 11:00 alle 14:00

COMPLESSO DI SANTA CROCE
Piazza Santa Croce, 16 con ingresso da Largo Bargellini
(già tutto esaurito)

(già tutto esaurito)

MUSEO HZERO
Piazza degli Ottaviani, 2
Ingresso gratuito dalle 12:00 alle 16:00 con ultimo ingresso alle ore 16:00.

Ingresso gratuito dalle 12:00 alle 16:00 con ultimo ingresso alle ore 16:00.

PALAZZO MEDICI RICCARDI
Via Cavour, 3
Ingresso gratuito dalle 9:00 alle 19:00 con ultimo accesso alle 17:45
prenotazione consigliata [email protected]

Ingresso gratuito dalle 9:00 alle 19:00 con ultimo accesso alle 17:45

prenotazione consigliata [email protected]

PALAZZO STROZZI – Mostra Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole
Piazza Strozzi
Ingresso gratuito dalle 15:00 alle 20:00 con ultimo accesso alle 19:00.

Ingresso gratuito dalle 15:00 alle 20:00 con ultimo accesso alle 19:00.

GUCCI GARDEN
Piazza della Signoria, 10
Ingresso gratuito alla mostra Gucci Visions dalle 10:00 alle 20:00
Prenotazione obbligatoria [email protected]

Ingresso gratuito alla mostra Gucci Visions dalle 10:00 alle 20:00

Prenotazione obbligatoria [email protected]

CAPPELLA EX OSPEDALE BONIFACIO
Via San Gallo, 83
Ingresso gratuito dalle 8:30 alle 13:30

Ingresso gratuito dalle 8:30 alle 13:30

MUSEO DEL GIOCATTOLO
Via dell'Oriuolo, 47
Ingresso gratuito dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso 17:30).

Ingresso gratuito dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso 17:30).

CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI DI PRATO
Via della Repubblica, 277
Ingresso gratuito dalle 10:00 alle 19:00 con ultimo accesso alle 18:30

Ingresso gratuito dalle 10:00 alle 19:00 con ultimo accesso alle 18:30

FONDAZIONE SALVATORE ROMANO
Piazza Santo Spirito, 29
Ingresso gratuito dalle 13 alle 17 con ultimo accesso alle 16:15

Ingresso gratuito dalle 13 alle 17 con ultimo accesso alle 16:15

MUSEO DI PALAZZO VECCHIO
Piazza della Signoria
Ingresso gratuito dalle 9 alle 19 con ultimo accesso alle 18 al solo museo

Ingresso gratuito dalle 9 alle 19 con ultimo accesso alle 18 al solo museo

MUSEO SANTA MARIA NOVELLA
Accesso da piazza di Santa Maria Novella, 18 oppure piazza Stazione, 4
Ingresso gratuito dalle 13:00 alle 17:00 con ultimo accesso alle 16:00

Ingresso gratuito dalle 13:00 alle 17:00 con ultimo accesso alle 16:00

MUSEO NOVECENTO
Piazza di Santa Maria Novella, 10
Ingresso gratuito dalle 11 alle 20 con ultimo accesso alle 19

Ingresso gratuito dalle 11 alle 20 con ultimo accesso alle 19

FORTE BELVEDERE
Via di S. Leonardo, 1
Ingresso gratuito dalle 10 alle 20 con ultimo accesso alle 19

Ingresso gratuito dalle 10 alle 20 con ultimo accesso alle 19

MUSEO DEL CICLISMO GINO BARTALI
Via Chiantigiana, 177
Ingresso gratuito dalle 10 alle 16 con ultimo accesso alle 15

Ingresso gratuito dalle 10 alle 16 con ultimo accesso alle 15

MUSEO BARDINI
Via dei Renai, 37
Ingresso gratuito dalle 14 alle 20 con ultimo accesso alle ore 19

Ingresso gratuito dalle 14 alle 20 con ultimo accesso alle ore 19

Informazioni su www.corrilavita.it.