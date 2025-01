Dai Filati a Taste: tutte le date 2025 delle fiere di Pitti a Firenze

- Pubblicità -

Al via i saloni invernali firmati da Pitti Immagine a Firenze: si parte il 14 gennaio 2025, come consueto, con le date della moda maschile (Pitti Uomo), per poi proseguire nelle settimane successive con le proposte fashion per i più piccoli (Pitti Bimbo) e le novità per i tessuti (Pitti Filati). Da febbraio in poi a Firenze è tempo delle fiere non strettamente legate con la moda, come Taste, l’evento tutto dedicato al gusto, Testo, incentrato sul mondo dei libri e dell’editoria, DanzainFiera e per finire Becycle, con protagonista l’industria della bicicletta di alta gamma. A giugno tornano poi i saloni estivi della moda e infine a settembre la grande profumeria selettiva internazionale di Fragranze.

Le date di Pitti Immagine per l’inverno 2024-2025: Uomo, Bimbo e Filati

È la 107esima edizione di Pitti Uomo a inaugurare con 4 date il calendario di eventi 2025: la kermesse dedicata alle tendenze della moda maschile che indosseremo nel prossimo autunno-inverno, è in programma alla Fortezza da Basso dal 14 al 17 gennaio. In città arrivano 790 marchi, di cui quasi la metà proviene dall’estero, ma ci saranno anche numerose iniziative, tra mostre, sfilate e party esclusivi (qui gli eventi principali di Pitti Uomo 2025).

- Pubblicità -

Il 22 e 23 gennaio 2025 il testimone passa a Pitti Bimbo, giunto alla centesima edizione. Gli spazi della Fortezza da Basso si trasformeranno in una vivace e colorata cittadella divisa in 4 “piazze” sulle tendenze del kidswear, a cui si aggiungerà un’area food, con prodotti d’eccellenza e tanti accessori per rendere più stilosi pasti, merende e schiscette.

Questo inverno tutti i saloni della moda sono legati dal tema del fuoco, con installazioni ispirate a questo elemento. E così sarà anche per le date di Pitti Filati, la cui 96esima edizione si svolge dal 28 al 30 gennaio 2025 con le collezioni delle migliori filature italiane e internazionali. Nelle stesse giornate si svolge anche Vintage Selection, ospitata al Padiglione delle Ghiaie della Fortezza da Basso di Firenze. L’ingresso è riservato ai buyers di Pitti Filati.

Pitti Taste, Testo, Becycle

- Pubblicità -

Conclusi i saloni della moda, si passerà agli eventi di Pitti Immagine dedicati al lifestyle, come Taste 2025, la manifestazione alla 18esima edizione che porterà a Firenze oltre 700 espositori del gusto in 3 date: 8, 9 e 10 febbraio. La location è sempre la Fortezza da Basso, dove crescerà lo spazio espositivo per le eccellenze dell’enogastronomia: al Padiglione centrale e al Cavaniglia si aggiungeranno le aree monumentali e le costruzioni Lorenesi per sezioni speciali dedicate al vino e al caffè. Talk, eventi speciali, degustazioni: sono tanti gli appuntamenti in programma. A differenza delle fiere della moda, ci saranno dei momenti in cui Taste sarà aperto anche a tutti i visitatori: sabato 8 e domenica 9 dalle 14.00 alle 18.30 (biglietti in vendita online a 25 euro per il pubblico generico). Il lunedì invece è riservato ai buyer. Ma per “Fuori di Taste“, in città saranno numerose le iniziative promosse da ristoranti, cocktail bar e locali storici.

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2025 sarà la volta di Testo – Come si diventa un libro, manifestazione ideata dalla libreria Todomondo insieme a Pitti Immagine che mette in mostra alla Stazione Leopolda di Firenze il meglio dell’editoria contemporanea con incontri ed eventi. Il tema di quest’anno è “STO” e il salone è visitabile anche dal grande pubblico. Completano il calendario dei primi 4 mesi del 2025 gli altri eventi promossi da Pitti Immagine: DanzainFiera alla Fortezza dal 21 al 23 febbraio e la seconda edizione Becycle dal 15 al 17 marzo alla Stazione Leopolda con le novità del mondo della bicicletta. Appuntamento poi nella bella stagione: Pitti Uomo dal 17 al 20 giugno 2025, Bimbo dal 25 al 27 giugno, Filati dal 1° al 3 luglio per finire con i profumieri di Fragranze dal 12 al 14 settembre.

Il calendario 2025 degli eventi di Pitti a Firenze: tutte le date

- Pubblicità -

Ecco in sintesi le date delle fiere di Pitti Immagine, organizzate tra la Fortezza da Basso e la Stazione Leopolda di Firenze:

Pitti Uomo n° 107 14-17 gennaio 2025

14-17 gennaio 2025 Pitti Bimbo n° 100 22-23 gennaio 2025

22-23 gennaio 2025 Pitti Filati n° 96 28-30 gennaio 2025

28-30 gennaio 2025 Taste n° 18 8-10 febbraio 2025

8-10 febbraio 2025 Danzainfiera 21-23 febbraio 2025

21-23 febbraio 2025 Testo 4 28 febbraio-2 marzo 2025

28 febbraio-2 marzo 2025 Becycle 15-17 marzo 2025

15-17 marzo 2025 Pitti Uomo n° 108 17-20 giugno 2025

17-20 giugno 2025 Pitti Bimbo n° 101 25-27 giugno 2025

25-27 giugno 2025 Pitti Filati n° 97 1-3 luglio 2025

1-3 luglio 2025 Fragranze n° 23 12-14 settembre 2025