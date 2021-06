“Dante Gulp!”: al via 7 lezioni gratuite di fumetto con la Scuola di Comics

Un corso di fumetto tutto dedicato all’opera del “sommo poeta” Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla scomparsa. È “Dante Gulp!”, un ciclo di 7 lezioni gratuite, rivolte ad aspiranti fumettisti dai 14 ai 18 anni, che prende il via venerdì 2 luglio alla Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli (Firenze). A tenere gli incontri saranno i docenti della Scuola Internazionale di Comics di Firenze, la prestigiosa accademia di arte visive nota in tutto il mondo.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione e ai contributi della Fondazione CR Firenze e di Toscana Energia. Al più meritevole dei partecipanti sarà data la possibilità di seguire un corso base di fumetto gratuito presso la Scuola Internazionale di Comics a Firenze.

A guidare i ragazzi nel mondo delle illustrazioni, insegnando i rudimenti del fumetto attraverso l’opera dantesca, saranno Filippo Rossi e Veronica Grassi, prof della Scuola Comics aperta nel 1989 nel cuore di Firenze, oggi sotto la direzione di Alessio D’Uva, letterista, sceneggiatore ed editore di Kleiner Flug, e sotto la direzione artistica di Frank Espinosa, animatore, fumettista e illustratore che ha lavorato per Walt Disney Animation e come Art Director presso la Warner Bros.

A Bagno a Ripoli la rassegna Dante Pop

Le lezioni di “Dante Gulp!” apriranno di fatto la rassegna Dante Pop, organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli per omaggiare l’autore della Commedia, che entrerà nel vivo tra fine estate e l’autunno. “Apriamo il calendario di Dante Pop – spiegano il sindaco Francesco Casini e l’assessora alla cultura Eleonora François – con un’iniziativa che non a caso è pensata per le nuove generazioni, le più colpite dagli effetti della pandemia, dall’isolamento, dall’interruzione della socialità e di tante attività formative. Il corso di fumetto, oltre a promuovere la conoscenza di Dante e della sua opera tra i più giovani, cerca di colmare il vuoto creato intorno a loro da quest’ultimo anno e mezzo.

“È totalmente gratuito – proseguono – quindi accessibile a tutti, e per questo dobbiamo un grandissimo ringraziamento agli sponsor che ci supportano con entusiasmo. È un’opportunità imperdibile per gli aspiranti illustratori, che potranno confrontarsi con i docenti della Scuola Comics, tra le più autorevoli e prestigiose al mondo, e candidarsi addirittura a diventare un nuovo allievo dell’accademia. È solo l’inizio perché nei prossimi mesi Dante Pop proseguirà con tante altre iniziative per i più giovani, dalla street art alla programmazione di videogames, con al centro ovviamente sempre la figura di Dante”.

Il calendario delle lezioni di “Dante Gulp!”

Il corso “Dante Gulp!” inizierà venerdì 2 luglio. Le lezioni si terranno ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 19 presso la Biblioteca Comunale in via di Belmonte, 38 – Ponte a Niccheri.

Questo il calendario completo delle lezioni:

venerdì 2 luglio, 15-19

martedì 6 luglio, 15-19

venerdì 9 luglio, 15-19

martedì 13 luglio, 15-19

venerdì 16 luglio, 15-19

martedì 20 luglio, 15-19

venerdì 23 luglio, 15-19