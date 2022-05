Festa della Casa del Popolo di Impruneta: eventi e concerti (gratis)

Concerti, laboratori, dibattiti, ristorazione: la Casa del Popolo di Impruneta è in festa per il ponte del 2 giugno 2022. A due anni dall’inizio della pandemia, in programma ci sono quattro giorni di musica, dibattiti, ospiti ed eventi gratuiti “per tornare a stare insieme e riflettere sul mondo che abitiamo – spiegano gli organizzatori – cercando il più possibile il coinvolgimento e il confronto con le generazioni più giovani”.

Festa della Casa del Popolo di Impruneta: le date e il programma

La Festa della Casa del Popolo di Impruneta si svolgerà da giovedì 2 a domenica 5 giugno, dalle 10 di mattina a mezzanotte. Gli eventi si terranno al parcheggio di via Don Binazzi a Impruneta (FI) e saranno tutti a ingresso libero. La manifestazione comincerà nel giorno delle celebrazioni della nascita della Repubblica italiana. Proprio per ricordare questa importante data il programma della “CDP in Festa” è incentrato attorno ai valori fondamentali espressi nella Costituzione: la persona e la sua dignità, il lavoro, la libertà e l’uguaglianza, il ripudio della guerra, la solidarietà e la partecipazione.

Ogni giorno, dalle 18 alle 20, sono in programma talk dedicati a temi di attualità. Si parte il 2 giugno con il dibattito “Resistenze e Costituzione“, a cui partecipano l’associazione Sulle Regole, Matteo Mazzoni e Matteo Albanese, con Pietro Cardelli di Arci Firenze. Il giorno dopo la discussione è incentrata sulle “Resistenze internazionali“: esperienze di lotta curda, palestinese, colombiana e saharawi con Manfredi Lo Sauro di Arci Firenze. Il 4 giugno si parla di lavoro e lotte per i diritti, dalla Gkn al movimento lavoratori 8×5 fino al Cementificio ex Sacci, con Studenti di Sinistra per “Resistenze sul lavoro”. Infine i temi umanitari saranno i protagonisti il 5 giugno con Massimo Arena, medico anestesista nell’ospedale di Anabah in Afghanistan per Emergency, intervistato da Gimmy Tranquillo di Controradio.

CDP in Festa a Impruneta: il programma di concerti gratuiti

Nell’ambito della Festa della Casa del Popolo di Impruneta sono previsti concerti e spettacoli a ingresso gratuito (ore 21). Giovedì 2 giugno ci saranno il live show “Max Collini legge l’indie”, per narrare in modo diverso la storia e l’evoluzione del genere musicale, e un incontro con la cantante Ginevra di Marco dedicato al centenario della nascita di Margherita Hack con la visione di un estratto dal docufilm L’anima della terra vista dalle stelle (insieme a lei ci saranno anche Francesco Magnelli e Andrea Salvadori). Venerdì 3 giugno sarà la volta di Cecco e Cipo, l’irriverente duo toscano che di recente ha lanciato il nuovo album Con Permesso.

Nella serata di sabato 4 giugno il programma di concerti della festa della Casa del Popolo di Impruneta darà spazio ai Malasuerte Fi Sud, band nata all’interno dell’esperienza del CPA di Firenze e che da sempre dedica la sua musica a temi incentrati su politica, sociale, antifascismo e militanza. Domenica 5 giugno toccherà alle atmosfere neosurrealiste de Il Solito Dandy, con i brani del nuovo album Turismo Sentimentale, e a Gaube, progetto solista di canzoni guidato dall’artista grossetano Lorenzo Cantini, segnalato da Rockit come una delle promesse italiane da tenere sott’occhio quest’anno.

Laboratori per bambini e… grigliata e frittura

Durante la manifestazione si terranno laboratori per ragazzi (fumetti, giochi costituzionali, giardinaggio e osservatorio scientifico, ri-animazione circense) e attività per adulti (laboratorio di musica popolare con Camilla Caparrini – su iscrizione -, laboratorio con Sheep Italia e le “sferruzzatrici” della Casa del Popolo).

Nei quattro giorni non mancherà, naturalmente, la proposta di ristorazione: polli e rosticciana alla griglia, panini, fritture. Ci saranno tavolini dove sedersi a mangiare, bere e fare due chiacchiere. Il programma completo della festa si trova sulla pagina Facebook della Casa del Popolo di Impruneta.