Festa del gatto 2025 a Firenze: eventi alla Limonaia di Villa Vogel

- Pubblicità -

Nel 2025, a Firenze la festa del gatto si festeggia un giorno in anticipo: anziché il 17 febbraio, giornata in cui si celebrano i “mici” in tutta Italia, nella nostra città l’appuntamento è fissato per domenica 16 febbraio alla Limonaia di Villa Vogel, in zona Isolotto. Dalle 9 alle 19 sono in programma attività e consulenze per conoscere meglio il mondo felino, approfondire aspetti legati alla cura e al benessere di questi animali, oltre a momenti culturali e artistici. L’ingresso è libero.

Programma della Festa del Gatto 2025 a Firenze

La Festa del gatto – Gattart, che da qualche anno si tiene alla Limonaia di Villa Vogel, si aprirà alle 9 con l’inaugurazione di una mostra di quadri e fotografie a tema felino nel chiostro di Villa Vogel, che resterà visitabile per tutta la durata dell’evento. Durante la giornata, i visitatori potranno incontrare esperti che offriranno consulenze e momenti di approfondimento. Susi Zuri, naturopata, sarà a disposizione per spiegare l’impiego dei fiori di Bach per gli animali, utili per migliorare l’equilibrio emotivo dei gatti. Andrea Martini, veterinario omeopata, risponderà a domande sulla salute dei felini, fornendo suggerimenti su come gestire al meglio eventuali disturbi (conferenza ore 16.30). Maria Scacchetti, consulente felina, condividerà consigli pratici sulla gestione quotidiana e sul comportamento dei gatti domestici, aiutando i partecipanti a comprendere meglio le loro esigenze e nell’incontro delle ore 16.00 parlerà anche degli aspetti da valutare prima dell’adozione.

- Pubblicità -

Un momento particolarmente originale sarà quello proposto da Fabio Nocentini, che leggerà i “Tarocchi dei gatti”, uno strumento che unisce simbolismo e mondo felino, mentre Marina Alberghini presenterà il suo libro I gatti magici, un viaggio letterario dedicato alle leggende e ai racconti legati ai felini. Il gruppo teatrale “Emozionate” proporrà infine uno sketch dedicato ai gatti, un momento di leggerezza che regalerà sorrisi e spunti di riflessione sul loro comportamento.

Spazio all’adozione e supporto ai rifugi

Durante la Festa del Gatto 2025 sarà anche possibile informarsi sull’adozione dei “mici” del Gattile AMA di Bagno a Ripoli (Firenze) che sarà presente con uno stand informativo per raccontare le storie degli amici pelosi in cerca di una nuova casa e illustrare le attività del rifugio. Presente anche un piccolo mercatino con libri, oggetti e giochi a tema felino. Per informazioni: evento Facebook.