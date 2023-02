Festa del Gatto 2023 a Firenze: eventi “a misura” di micio

- Pubblicità -

Dagli oli essenziali per animali, agli incontri per capire meglio i nostri “amici pelosi”. E poi libri, mercatino e una mostra d’arte a tema. A guardare bene il calendario, la Festa nazionale del gatto cadrebbe ufficialmente il 17 febbraio, ma Firenze per il 2023 ha deciso di celebrarla due giorni dopo. Domenica 19 febbraio a Villa Vogel, nel quartiere dell’Isolotto, torna l’iniziativa tutta dedicata agli appassionati dei mici. Non ci saranno animali, ma in compenso chi vorrà adottare un gatto potrà rivolgersi ai volontari del Gattile AMA di Bagno a Ripoli, presenti con un banchino alla manifestazione. Proprio a questa organizzazione andrà il ricavato delle offerte dei visitatori.

Il programma della Festa del gatto a Villa Vogel (Quartiere 4 di Firenze)

Da anni la Festa del gatto viene ospitata a Villa Vogel, sede del Quartiere 4 di Firenze (accesso da via delle Torri 23 e dal parco su via Canova): l’edizione 2023 prenderà posto tra il chiostro e la limonaia. Si parte fin dal mattino, quando alle ore 9, sarà inaugurata la mostra Gattart totalmente dedicata a questi felini. Ci saranno opere di artisti stranieri (Lèonor Fini, Martine Coppens, Danielle Rejers, Nicola Mountney) e dei fondatori del gruppo Gattart (Fiora Leone, Silvio Loffredo, Silvana Lonardi).

- Pubblicità -

Per l’intera giornata, dalle 9 alle 19, nella Limonaia uno speciale mercatino a tema, dall’oggettistica ai libri, dai gioielli fino alla linea di cristallo-terapia per i gatti. Al banchino del Gattile Ama, i volontari daranno tutte le informazioni sui mici in adozione. Presenti inoltre vari stand legati agli aspetti “magici” che da sempre l’uomo lega a questi felini: tarocchi, oracoli, numerologia, analisi dell’aura. Sarà possibile anche incontrare esperti di pranoterapia veterinaria e di oli essenziali per animali.

Le conferenze

Il programma della Festa del Gatto 2023 a Villa Vogel si arricchisce di conferenze, dalle 15 in poi nel chiostro. Marina Alberghini, presidente dell’Accademia dei Gatti Magici di Fiesole, presenterà il suo nuovo libro “Gatti devoti” (ed Mursia) e insieme a Silvana Lonardi spiegherà perché il 17 febbraio è stato scelto come giorno del gatto. Massimo Rossi parlerà del suo libro “Le Gatte Sindaco” (ed. Mursia); Federica Tinti e Rina Mangiagiorgi de “La numerologia del carattere e l’eleganza del Gatto” (ed. Om); la naturopata Susi Zuri si occuperà dei fiori di Bach per animali.

- Pubblicità -

E ancora Fabio Nocentini presenterà il volume “I poteri magici del Gatto” e il cofanetto di cartomanzia “Lo scrigno degli oracoli” (Ed. Giunti De Vecchi); Andrea Martini, veterinario omeopata, illustrerà i contenuto del suo lavoro “Cure naturali per gli animali di casa” (ed. Giunti De Vecchi). Per finire alle 18 Cristina Volpini curerà una conferenza sul comportamento del cane e del gatto, durante la quale il pubblico potrà rivolgere domande. Qui la nostra guida al weekend del 18 e del 19 febbraio 2023 con altri eventi a Firenze.