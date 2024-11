Torna la festa dell’olio a Bagno a Ripoli, tra fettunte e mercatini

- Pubblicità -

Degustazioni insieme a esperti, ricette del territorio per mettere in risalto il sapore della nuova raccolta, iniziative speciali come un percorso di trekking tra le olivete del territorio. È una vera e propria festa dell’olio quella che sarà ospitata a Bagno a Ripoli, nei giardini “Silvano Nano Campeggi”, sabato 16 e domenica 17 novembre 2024. La 26esima edizione di PrimOlio, mostra mercato dell’extra vergine d’oliva, coinvolgerà decine di aziende ripolesi e fiorentine, che faranno assaggiare la nuova annata. Tra una “fettunta” e l’altra i produttori illustreranno le caratteristiche dei loro oli, dai cultivar e i sentori fino alle tecniche di estrazione.

PrimOlio 2024, record di produttori presenti

I visitatori potranno acquistare l’olio extravergine di oliva “made in Bagno a Ripoli”, ma anche partecipare alle lezioni di gusto con i sommelier dell’olio di Anapoo (l’associazione nazionale assaggiatori professionisti dell’olio extra vergine) o ricevere informazioni sui prodotti del settore olivicolo con gli esperti di Slow Food. Saranno oltre 40 gli stand, tra imprese olivicole e mercato contadino, decine quelli dei commercianti e degli artigiani. La festa dell’olio di Bagno a Ripoli coinvolgerà poi associazioni di volontariato e scuole. Presente anche un’area food per gustare piatti espressi che metteranno in risalto questo oro verde.

- Pubblicità -

Presenza consolidata quella di Siaf, la società di refezione di Bagno a Ripoli, con prelibate ricette toscane. A PrimOlio 2024 farà anche il suo esordio la Compagnia dell’Olio, punto ristoro promosso dalle realtà gastronomiche locali quali Ristorante Al 588-Borgo Vicelli (Giulia Franco & Andrea Perini), Osteria Stacciaburatta (Bianca Maria Meli), Gelateria Vitali (Francesco Mugellini), in collaborazione con Alimentari Innocenti e la Dispensa di Villamagna.

La festa dell’olio nuovo a Bagno a Ripoli: l’edizione 2024

Non mancheranno i prodotti di filiera corta del mercato contadino e degli allevatori ripolesi. Se il quartier generale dell’olio sarà ai giardini “Campeggi” ai Ponti, la festa proseguirà su via Roma con i manufatti di artigianato artistico di Artour di Cna, i banchi dei commercianti di Bagno a Ripoli e molte attività per intrattenere i visitatori.

- Pubblicità -

L’inaugurazione della manifestazione si svolgerà sabato 16 alle ore 10.00 con il tradizionale taglio del nastro dell’Olio point alla presenza delle istituzioni, accompagnato dai figuranti del Palio delle Contrade. La domenica mattina poi appuntamento con il trekking nelle olivete per scoprire le bellezze delle colline di Bagno a Ripoli. La passeggiata “Sui colli, fra olivi e panorami” di circa 9 chilometri partirà alle ore 9.00 dai giardini Campeggi ed è organizzata dal Gruppo Trekking Bagno a Ripoli. Programma completo su www.oliobagnoaripoli.it.