Festivalino 2024: opera, balletto e jazz in 2 luoghi storici di Firenze

Da giovedì 30 maggio fino a domenica 2 giugno la kermesse del “Festivalino” animerà Firenze, con spettacoli di opera, balletto, jazz e revival artistici sparsi tra alcune delle location più suggestive della città. L’evento è ideato e organizzato dalla Fondazione Mascarade Opera, con sede a Firenze, che ha tra gli obiettivi quello di formare giovani artisti e cantanti, per far riscoprire alle nuove generazioni la bellezza del balletto e della lirica.

Il programma del Festivalino 2024

Il festival inizierà giovedì 30 maggio, con una serata di gala al Palazzo Corsini al Prato, con un concerto di giovani alunni della fondazione tra le limonaie del giardino del palazzo. In seguito verrà allestita una cena inaugurale.

Venerdì 31 maggio

Venerdì 31 maggio il Festivalino si sposterà al Teatro della Pergola, dove gli spettatori assisteranno a un esibizione di Giovani Voci all’Opera, un gruppo d’opera concepito per valorizzare artisti emergenti che si stanno formando nella fondazione. Lo spettacolo sarà accompagnato dall’orchestra La Filharmonie di Firenze. La serata proseguirà con una cena nella sala da ballo del teatro, trasformata per l’occasione in un cabaret jazz animato dalla Daisy’s Jazz Band.

Sabato 1 maggio

Sabato 1 giugno vedrà protagonista un concerto di musica da camera presentato dalla direttrice di Mascarade Opera Julia Lynch, con l’orchestra del Trio Mascarade a Palazzo Corsini al Prato, seguito successivamente dalla seconda serata al Teatro della Pergola con il balletto Simbiosi della compagnia Reunited in Dance. Questo gruppo è formato da ballerini facenti parti delle compagnie di danza più prestigiose del panorama russo e europeo, il cui lavoro è stato condizionato dalla guerra russo-ucraina. La compagnia è guidata da Xander Parish OBE, ex primo ballerino del Mariinsky Ballet di San Pietroburgo, e affiancata dall’Orchestra Senzaspine di Bologna.

Infine, per chi parteciperà all’esperienza completa del weekend ci sarà un pranzo domenica 2 giugno, con un concerto dedicato ai capolavori di musica corale sacra. I biglietti possono essere acquistati contattando [email protected] o visitando la pagina Festivalino 2024. Il costo parte da 15 euro (10 euro per gli under 35).

Cos’è la Fondazione Mascarade Opera che organizza il Festivalino 2024

La Fondazione Mascarade Opera è un’organizzazione non-profit con sede a Firenze, che si occupa di valorizzare il talento di giovani artisti. La FMO finanzia dodici artisti all’anno grazie a delle borse che coprono le spese di alloggio e formazione, oltre a fornire agli artisti un’indennità annuale e la possibilità di partecipare a spettacoli nei teatri partner della fondazione.