Fiera Scandicci 2024: date, programma e giostre del luna park

La Fiera di Scandicci 2024 scalda i motori: 9 date a inizio ottobre, un ricco programma di eventi, l’immancabile mercato del Fierone del giovedì e anche le giostre del luna park. Si tratta dell’evento campionario a ingresso gratuito più grande della Toscana, con 350 espositori su più di 20mila metri quadrati di superficie. Per la 158esima edizione sono attesi 400mila visitatori, non solo da Firenze.

Quando inizia la Fiera di Scandicci 2024: le date e gli orari di apertura

Partiamo proprio dalle date: la Fiera di Scandicci inizierà come da tradizione il primo sabato di ottobre, il 5, e sarà in programma fino a domenica 13 ottobre 2024. Gli stand, a ingresso gratuito, saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 16.00 a mezzanotte, ad eccezione del giovedì del Fierone quando l’orario di apertura verrà anticipato alle 10 del mattino. Sabato e domenica i padiglioni saranno accessibili dalle 10 a mezzanotte, mentre domenica 13 ottobre per l’ultima giornata di fiera chiuderanno in anticipo alle 22.

Quando è in programma il grande mercato del Fierone di Scandicci 2024

Confermato l’appuntamento con il Fierone di Scandicci, in programma giovedì 10 ottobre 2024, quando i padiglioni della Fiera saranno aperti da mattina a sera, mentre centinaia di banchi degli ambulanti prenderanno posto per tutta la giornata lungo le strade della città per un grande mercato. I luoghi saranno gli stessi dell’anno scorso: via Allende, via Buozzi, via Mazzini, piazza Gramsci, via Spinelli, via Mangani, piazza Matteotti e piazza Piave per quasi un chilometro e mezzo di shopping.

La mappa degli espositori

La Fiera di Scandicci 2024, in programma dal 5 al 13 ottobre, si svolge intorno al Palazzo del Comune. In piazza Resistenza sarà allestita la Piazza dello Sport, animata dalle società sportive del territorio. Il padiglione dedicato all’area Expo con artigianato e abbigliamento, prenderà posto nel terreno che corre lungo via Francoforte sull’Oder, davanti alle Poste. Quello agroalimentare, uno dei più apprezzati della Fiera di Scandicci con espositori e cibo da tutta Italia, quest’anno si troverà dall’altra parte dei binari della tramvia (lato banca).

Lo stand più grande, riservato all’arredamento e alla casa, sarà più spostato verso il Russel Newton e sempre qui sarà realizzato anche il Green Expo per ospitare soluzioni sostenibili e innovative. L’area dove mangiare, con ristoranti e street food, sarà quella compresa tra via Luzi e via Pantin (lato isolato Boccaccio). Infine le macchine agricole saranno in mostra nel parcheggio di via Pantin, le auto torneranno dopo una pausa di qualche anno in piazza Togliatti. Il programma degli eventi sarà pubblicato sul sito della Fiera di Scandicci.

La Fiera di Scandicci e il luna park con le giostre

In concomitanza con la Fiera di Scandicci 2024 si svolgerà anche il luna park, con decine di giostre, per bambini e ragazzi più grandicelli. Si va dagli autoscontro ai tappeti elastici fino ai trenini e agli immancabili banchi per il tiro a segno. La determina del Comune, che comprende la graduatoria delle attrazioni, viene indicato il periodo 28 settembre-13 ottobre per il luna park, ma le date di allestimento dovranno essere confermate in queste settimane.