Fierone Scandicci 2023: torna il grande mercato, gli orari

Per il Fierone di Scandicci, giovedì 12 ottobre 2023, nella città alle porte di Firenze torna il grande mercato degli ambulanti da mattina a sera e, come di consueto, i padiglioni della fiera saranno aperti con orari prolungati. Da una parte ci saranno quindi gli stand allestiti nella zona del municipio (e attivi fino a domenica) dall’altra vie e piazze si popoleranno di oltre 180 banchi per una “fiera nella fiera” che potrà contare su quasi un chilometro e mezzo di shopping all’aria aperta. Ci sarà proprio di tutto, dai vestiti ai prodotti di bellezza fino all’immancabile street food. A questo si aggiungono gli eventi promossi dalle associazioni e dalle realtà del territorio. L’ingresso è gratuito.

Gli orari e dove si svolge il Fierone di Scandicci 2023

Si tratta dell’evento clou dei 9 giorni della Fiera di Scandicci, la manifestazione campionaria a ingresso gratuito più grande della Toscana, che ogni anno richiama centinaia di migliaia di visitatori. Giovedì 12 ottobre è tempo del Fierone con il mercato degli ambulanti che inizierà alle 7 del mattino per proseguire fino alle 23 lungo un percorso pedonale nel cuore della città.

La mappa dei banchi degli ambulanti non cambia rispetto all’anno scorso: il grande market all’aperto si svolge da piazza Matteotti a via Allende, interessando anche piazza Piave, via Mangani, via Spinelli, piazza Gramsci, via Mazzini e via Buozzi. In occasione del Fierone gli orari di apertura degli stand allestiti tra le fermate Resistenza e De André della tramvia, andranno dalle 10 a mezzanotte.

Il programma degli eventi

Accanto allo shopping ci saranno anche gli eventi organizzati in occasione dell’edizione 2023 del Fierone di Scandicci. Tra questi l’incontro nel padiglione istituzionale in piazza della Resistenza alle ore 18 in cui Gest, la società che gestisce la tramvia, presenterà i progetti futuri per la città. E poi ancora le dimostrazioni e le gare delle società sportive del territorio nella “Piazza dello Sport” davanti al municipio (ore 15 le danze di The Gate Florence, alle ore 17 la pallavolo della Savino del Bene) e gli appuntamenti sulla salute (si parla di bellezza nello stand delle farmacie comunali, in quello della Croce Rossa dalle 17 si affronta invece il tema della prevenzione delle malattie sessuali).

L’associazione di volontariato La Racchetta, dalle 16, sarà impegnata nelle attività di sensibilizzazione anti-incendio, mentre nello spazio instituzionale alle 14.30 sarà presentato Zerohub, il promo hub per la moda sostenibile. Il programma (non solo per il giorno del Fierone) è disponibile sul sito della Fiera di Scandicci.

Come arrivare

Vista l’alta affluenza di pubblico in occasione del Fierone 2023 di Scandicci, il Comune e gli organizzatori consigliano di arrivare in città con i mezzi pubblici, usando la linea 1 della tramvia (fermate “Resistenza” e “De André” per gli stand; fermata “Aldo Moro” con una camminata di circa 10 minuti per il mercato degli ambulanti). I parcheggi scambiatori più comodi sono quelli davanti al centro commerciale di Ponte a Greve e a Villa Costanza (accessibile anche direttamente dall’A1), entrambi serviti dal tram.