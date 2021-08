Firenze, al via La città dei lettori 2021, tutto il programma

Torna anche in quest’estate 2021 “La città dei lettori”, festival dedicato al mondo dei libri che dal 26 al 29 agosto sarà ospitato da Villa Bardini, a Firenze.

La quarta edizione del Festival “La città dei lettori” – ideato e curato dall’Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano – si apre, giovedì 26 agosto con una giornata dedicata ai festeggiamenti per i 180 anni di attività di Giunti Editore che avrà per protagonisti alcuni dei suoi autori, come Lella Costa e Fabio Cantelli Anibaldi. La storia di un successo che, dalla Firenze risorgimentale (quella del marchio Bemporad), fino alle più recenti acquisizioni, è stata contraddistinta dal credere nel futuro del libro come via per la trasmissione del sapere e nel lettore quale reale punto d’arrivo di ogni sforzo comunicativo.

La città dei lettori 2021, il programma della seconda giornata

La seconda giornata de La città dei lettori 2021 a Firenze a Villa Bardini è invece dedicata al Premio Strega 2021 nell’ambito del progetto Talk a Villa Bardini. Si inizia, alle ore 17:30 con Paesaggi letterari: passeggiata con Daniela Cavini e il suo libro Storia di un’altra Firenze (Neri Pozza) (Per partecipare all’appuntamento – che ha un costo di 8 euro – è necessario prenotarsi sul sito del festival). Più tardi, alle ore 18, è in programma Io Leggo! e Leggere il Premio: letture dai libri del Premio Strega a cura dell’Associazione SciogliLibro. Sempre alle ore 18, appuntamento con la presentazione del progetto Ristori Letterari a cura dell’Associazione Murmuris e della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Gli eventi proseguono, alle ore 19 con La biblioteca di Roberto Calasso: lo scrittore e giornalista Alessandro Gnocchi nell’occasione ricorda uno degli editori più popolari del Novecento italiano. Roberto Calasso nato a Firenze nel 1941 e recentemente scomparso, saggista e narratore, legato alla casa editrice Adelphi, da lui fondata nel 1965 e diretta dal 1971. Con la sua attività Adelphi è diventata uno dei marchi più importanti nell’editoria europea e non solo. E proprio nel giorno dell’addio è uscito Memè Scianca, in cui Calasso ha raccontato i ricordi di infanzia a Firenze, città che in occasione del festival gli rende omaggio. Si prosegue, alle ore 19:20, con Scuola di lettura e l’incontro Libri da leggere oltre gli scaffali, a cura di Alessandro Gnocchi e Simone Innocenti, che mette al centro le voci dei grandi autori del Novecento. E ancora, alle ore 20, l’iniziativa dedicata al Premio Strega Ragazze e Ragazzi con Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, e lo scrittore Fabio Geda. La giornata si chiude, alle ore 21 , con l’incontro con il vincitore del Premio Strega Emanuele Trevi e il suo romanzo Due vite (Neri Pozza). Il libro parla di Rocco Carbone e Pia Pera, entrambi scrittori e cari amici di Emanuele Trevi, morti prematuramente. Nelle pagine le storie di Rocco e Pia, i loro caratteri, il loro rapporto con la scrittura e la letteratura, il racconto dell’amicizia che li ha legati a Trevi. A fare da sfondo una Roma silenziosa.

Sabato 28 a La città dei lettori 2021, a Firenze Franco Arminio e Michela Murgia

Sabato 28 si parte dalla mattina, alle ore 11 con Io Leggo! “laboratorio infernale” dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni e agli adulti curiosi. L’appuntamento è con I Mostri di Dante (Salani) e l’autrice Laura Vaioli e l’illustratore Giacomo Guccinelli. Il programma prevede anche, sempre alle ore 11:00, la presentazione in anteprima del libro di Alberto Severi Un taglio maschio (Edizioni Clichy). Avanti, alle ore 11:30, con Paesaggi letterari: passeggiata a Villa Bardini con Francesca Ciappi e il suo libro Pug Tales in Florence (Morphema Editrice). Gli appuntamenti di Paesaggi Letterari, curati da Serena Jaff e Francesca Ciappi, hanno un costo di 8 euro e devono essere prenotati sul sito del festival. Nuovo appuntamento, alle ore 12, con Io Leggo! laboratorio con l’illustratrice Giulia Pastorino e il libro È arrivato un dinosauro (Edizioni Clichy), pensato per bambini dai 5 agli 8 anni. Il pomeriggio parte, alle ore 17, con un’occasione per dare sfogo alla creatività con i disegni dal vivo con Silvia Vecchini e Sualzo, gli autori di Le parole possono tutto (Il Castoro). L’iniziativa è pensata per ragazzi dagli 11 anni in poi e gli adulti di tutte le età.

I più giovani nuovamente protagonisti, alle ore 17:30, con la lettura-laboratorio (per bambini dai 6 ai 10 anni) sugli esseri fantastici di terra e di mare con Barbàn, Fate, Tritoni e…(Telos), con l’autore Anselmo Roveda e l’illustratrice Giulia Pastorino. Torna nel pomeriggio, alle ore 17:30, Paesaggi letterari, passeggiata con Marco Vichi e il suo Ragazze smarrite (Guanda), per una nuova avventura del commissario Bordelli ambientata nella Firenze del 1970. (Per partecipare all’appuntamento, curato da Serena Jaff e Francesca Ciappi, è necessario prenotarsi sul sito del festival, costo 8 euro).

Sempre alle ore 17:30 si tiene l’incontro con Marco Balzano e Quando tornerò (Einaudi), libro che racconta la storia di chi parte e di chi resta, di una madre che va a prendersi cura degli altri, dei suoi figli che rimangono a casa ad aspettarla covando ambizioni, rabbie, attese. Si prosegue, alle ore 18 con Caterina Soffici e Quello che possiedi (Feltrinelli): la scrittrice racconta le ferite e il coraggio di una madre e di una figlia, un’intensa storia di ribellione e riscatto che è anche l’affresco di una città e di una di società che, quanto più vede crollare le proprie certezze, tanto più si abbarbica ai suoi vezzi e alle sue cerimonie. Gli incontri proseguono, alle ore 18:30, con Ilaria Gaspari che racconta Marcel Proust (Emons). Alle ore 19 appuntamento con Franco Arminio e Lettere a chi non c’era (Bompiani), dove lo scrittore partendo dal terremoto del 1980 nella sua Irpinia, recita un rosario della memoria per raccontarci il nostro Paese che trema, si inabissa e sembra non imparare mai dalle proprie fragilità, e che, però, non smette di andare avanti. La manifestazione continua, alle ore 19:30, con Gianluca Gazzoli e Scosse (Mondadori): la popolare voce di Radio Deejay racconta nel libro la sua storia e le tante aritmie tenute segrete per 17 anni. Sabato si chiude, alle ore 21:00, con la Lectio “Le parole sono un ponte“ di Michela Murgia. Scrittrice, intellettuale e conduttrice radiofonica sarda, autrice dell’opera Accabadora e vincitrice dei premi Campiello, Dessì e Super Mondello.

Dallo yoga a Saviano fino a Nicola Lagioia, l’ultima giornata di festival

L’ultima giornata del festival La città dei lettori 2021 a Firenze, domenica 29, parte alle ore 8:30 con Yoga Book: appuntamento con Simone Lisi e il suo Padre occidentale. L’ineffabile origine dello yoga (Effequ) e la lezione di yoga del maestro Andrea Lisi (prenotazione obbligatoria su www.lacittadeilettori.it). Alle ore 11 via al Florence book party: l’appuntamento firma copie per gli amanti del romance, del genere storico, del click-lit, della narrativa contemporanea e dei romanzi per giovani adulti. Iniziativa a cura di Sara Menichetti del blog Il bello di esser letti.

Sempre alle ore 11 è in programma l’appuntamento per i bambini (5 – 8 anni) che vede l’incontro interattivo su Che cosa succede se Tarzan e Anna dai capelli rossi s’incontrano alla fattoria degli animali? (Gallucci) con Lilith Moscon, Teresa Porcella e Cristina Vernizzi. Alle ore 11:30 passeggiata nella storia e nelle storie di Villa Bardini. L’iniziativa, a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi, è nata per far conoscere i luoghi della città a chi partecipa al festival, in compagnia di guide specializzate e di un autore del programma (Per la partecipazione – costo 8 euro – è necessario prenotarsi su www.lacittadeilettori.it). La mattina si chiude alle 12 con un l’incontro Fifa blu storie per allenare la paura…tratte dalle fiabe della tradizione, dai Grimm a Calvino. Lo spettacolo di narrazione è con Teresa Porcella. L’iniziativa è dedicata ai bambini e agli adulti di tutte le età.

Il pomeriggio inizia alle 17 con Ascoltando con Leo e Lia che prende ispirazione dai libri di Laura Orvieto, Leo e Lia Storia delle storie del mondo (Giunti). L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Laura Orvieto – Firenze, vede la partecipazione di Teresa Porcella (regia e voce narrante), Gianni Cammilli (chitarra) e dell’Associazione SciogliLibro (scenografie e illustrazioni dal vivo). Fra le iniziative del pomeriggio, alle ore 17:30, Paesaggi letterari: passeggiata (su prenotazione) con Luca Starita e il suo libro Canone ambiguo (Effequ). Si prosegue, alle ore 17:30, con Emanuele Coccia e La filosofia della casa (Einaudi), dove viene affrontato il tema della casa come luogo che separa noi dal resto del reale. L’autore non mette in gioco solo la filosofia, ma include elementi autobiografici (i suoi trenta traslochi), la psicanalisi, la biologia, l’antropologia, l’attualità.

Alle ore 18 spazio a Emiliano Gucci e il suo Le anime gemelle (Feltrinelli). Una telefonata interrompe la vacanza isolana di Fausto e Bianca, iniziata nel tentativo di superare la loro crisi di coppia. Lui viene richiamato perché il gemello ha combinato “una cosa brutta, una cosa grave”. Lo scrittore esplora senza paura la doppiezza delle nostre azioni e pulsioni e indaga il mistero della gemellarità.

Nuovo appuntamento con Io Leggo! alle ore 18:30, in programma Guardando e disegnando il cupolone! Laboratorio di disegno dal vivo a partire da La Cupola del Brunelleschi (Kleiner Flug) con Alessio D’uva, Marco Cei e Ylenia Romoli. Fra i protagonisti della giornata, alle ore 18:30 anche Mario Desiati e Spatriati (Einaudi): i protagonisti sono due ragazzi che vedremo crescere nel corso del libro fino a diventare adulti, Claudia e Francesco, accumunati dalla condizione di sentirsi esuli.

Nuovo ospite della giornata, alle ore 19:00 (Terrazza), Nicola Lagioia con il suo La città dei vivi (Einaudi), libro che espone una profonda ricostruzione dell’omicidio di Luca Varani, avvenuto nel marzo del 2016, e compiuto da Manuel Foffo e Marco Prato. Un gesto inspiegabile, inimmaginabile anche per loro stessi pochi giorni prima. La notizia calamita immediatamente l’attenzione della gente, sconvolgendo nel profondo l’opinione pubblica. Chiude la città dei lettori 2021 a Firenze, alle ore 21:00 (Belvedere), Roberto Saviano con la Lectio “Gridalo“ (Bompiani). Lo scrittore si ispira al suo libro dove parla a quel ragazzo che è stato lui quando frequentava il liceo Diaz a Caserta e gli si rivolge come se fosse un altro sé, per metterlo in guardia dai pericoli e dalle trappole.