Giorgia in concerto a Firenze: una scaletta che è tutta una sorpresa

- Pubblicità -

La scaletta del concerto di Giorgia, al Mandela Forum di Firenze, promette scintille fin dall’apertura della serata: “andremo subito a mille. Se sopravvivo ai primi tre pezzi, allora sarà in discesa”. Giorgia scherza in un’intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos in occasione del suo tour nei palazzetti dello sport italiani. Giovedì 23 novembre arriva nella città toscana per il terzo capitolo dei live legati a “Blu”, l’ultimo lavoro uscito lo scorso febbraio e già protagonista di date all’aperto e nei teatri. Insomma ci sarà da ballare con versioni più “dance” (da I feel love a Nessun dolore), ma non mancheranno le grandi hit del passato e le canzoni del nuovo album.

Alle chitarre il marito di Elisa

“Dopo le atmosfere più intime dei teatri lirici e quelle più scanzonate dei concerti all’aperto, nei palazzetti vedrete un’altra dimensione ancora, più spinta, più suonata, più ballata e più aggressiva”, ha anticipato Giorgia. Sul palco una formazione inedita: Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards e programming), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra e direzione musicale) e Andrea Rigonat (chitarre), il marito della collega e amica Elisa.

- Pubblicità -

Una scaletta con tante sorprese per il concerto di Giorgia a Firenze

La scaletta del concerto di Giorgia a Firenze spazierà dalle ballate a pezzi più rock, fino a omaggi al pop e alla dance. “Il programma sarà una sorpresa“, dice, ma saranno una sorpresa anche gli abiti indossati, creati appositamente per lei da Grazia Chiuri di Dior. Nelle altre tappe della tournée, tra le canzoni proposte nei palasport ci sono stati i grandi classici come Quando una stella muore, Vivi Davvero, Gocce di Memoria, E poi, Un amore da favola, Come Neve, La gatta (sul tetto), Tu mi porti su, le canzoni del nuovo album (Normale, Atacamara, Senza confine ma anche cover (Fly away, Whole Lotta Love, I Wanna Dance With Somebody, Toxic).

Dopo il tour teatrale e i concerti estivi all’aperto, Giorgia affronta ora i palasport (è una delle poche artiste italiane ad affrontare palcoscenici di questo genere) che la pongono davanti a nuove sfide anche personali. “Ho il terrore di partire – ha raccontato – perché mio figlio Samuel ha iniziato il liceo, che è un passaggio importante. E anche Emanuel è alle prese con Amici. E io sono più chioccia di quello che avrei pensato qualche anno fa: sono capace di lasciare le porzioni per il pranzo pronte in freezer. Poi mi trattengo perché penso sia un bene anche renderli autonomi questi figli”.

- Pubblicità -

Le informazioni pratiche

L’inizio del concerto al Mandela Forum di Firenze è previsto per le ore 21. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti, con posti numerati da 49 a 85 euro. Info su boxofficetoscana.it.