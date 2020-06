Giornate Fai 2020: cosa vedere in Toscana e a Firenze, i luoghi all’aperto

Anche a Firenze e in Toscana le Giornate Fai 2020 diventano a prova di Covid e si spostano dalla primavera all’estate: sono 15 i luoghi all’aperto da vedere, in tutta sicurezza, nel terzo weekend di giugno grazie alle visite organizzate grazie al Fondo Ambiente Italiano, dal capoluogo di regione a Pistoia, che da sola conta 5 mete nell’elenco dei beni aperti al pubblico. E poi iniziative e angoli di natura da scoprire nelle altre province, a Siena (2 luoghi del Fai da visitare), come a Massa, Pisa, Livorno, Lucca, Prato, Siena, Arezzo e Grosseto, tutte con una location a testa.

Le tradizionali Giornate del Fai di marzo sono state infatti spostate in avanti, causa lockdown, diventando di fatto delle Giornate Fai 2020 d’estate. Ma non è tutto: rispetto agli anni precedenti i luoghi da visitare saranno tutti esclusivamente all’aperto, gli ingressi saranno contingentati, i gruppi ristretti e per partecipare alle visite guidate sarà necessaria la prenotazione online. Inutile dire che dovranno essere rispettate tutte le regole anti Covid, dal divieto di assembramento al distanziamento fino all’obbligo di indossare la mascherina.

Giornate del Fondo Ambiente Italiano: date e “biglietto” di ingresso

In Toscana, come nel resto d’Italia, è fissato per il weekend del 27 e 28 giugno 2020 l’appuntamento con la bellezza dei luoghi del Fai, che hanno scelto di non aprire gratuitamente e di richiedere un piccolo contributo ai visitatori. Non un biglietto vero e proprio, ma una quota simbolica (5 euro per i non iscritti al Fai, 3 euro per gli iscritti, da pagare con carta di credito o paypal) a mo’ di donazione, per sostenere le attività del Fondo per l’ambiente italiano.

Firenze e dintorni, cosa vedere all’aperto nelle Giornate Fai di giugno 2020

Tanti i posti da scoprire in tutta Italia, ma per chi non vuole allontanarsi troppo dalla nostra regione, la Toscana e Firenze in particolare offrono numerose alternative. Ecco i luoghi all’aperto da vedere a Firenze durante le Giornate Fai del 27 e 28 giugno 2020:

Giardino di Villa Caruso a Bellosguardo – Ha una vista mozzafiato su Firenze e sull’Arno il giardino della villa di Lastra a Signa costruita nel Cinquecento come buen retiro della famiglia Pucci e acquistata all’inizio del XX secolo dal celebre tenore Enrico Caruso, che se ne innamorò perdutamente;

Giardino di Villa Guicciardini Corsi Salviati – La facciata della villa di Sesto Fiorentino tradisce la sua imponente matrice barocca. La bellissima magione ha un giardino all’italiana oggetto, all’inizio del Novecento, di uno dei primi restauri nella storia dell’architettura dei giardini per recuperarne le fattezze settecentesche.

I giardini sono aperti al pubblico dalle ore 10.00 alle 18.30 con visite guidate suddivise per gruppi di massimo 10 persone (prenotazione obbligatoria).

Giornate Fai 2020 in Toscana: cosa visitare, l’elenco dei luoghi aperti

Ma la Toscana è vasta e non si esaurisce al di fuori del perimetro fiorentino: numerosi sono infatti i luoghi selezionati dal Fai per una speciale visita all’inizio di questa estate 2020, nelle due giornate di fine giugno. Le regole sono uguali per tutti ma cambiano radicalmente i contesti e la tipologia di spazio. Nello specifico, saranno aperti alle visite:

L’orto botanico delle Alpi Apuane “Pellegrino Ansaldi” – Massa

Lo scrigno botanico di Paola Fanucci – Ponte Buggianese ( Pistoia )

) Il giardino barocco di Villa Sermolli – Buggiano ( Pistoia )

) Giardino e collezione Gori – Fattoria di Celle – Santomato ( Pistoia )

) Passeggiata naturalistica nel Padule di Fucecchio (zona Larciano – Pistoia )

) Giardino di Villa Guicciardini Usella – Cantagallo ( Prato )

) Passeggiata da Docciola a Sant’Andrea – Volterra ( Pisa )

) L’Orto botanico del Mediterraneo di Villa Henderson a Livorno

Le Architetture del Pardini – Bagni di Lucca ( Lucca )

) Il porticato della chiesa di Santa Maria delle Grazie – Arezzo

La Torre e Casa Campanelli – San Gimignano ( Siena )

) Certosa di Pontignano – Castelnuovo Berardenga ( Siena )

) Rocca Silvana – Castell’Azzara (Grosseto)

Per conoscere tutti i luoghi aperti e per prenotare le visite guidate delle Giornate del Fai all’aperto a Firenze e in Toscana (27 – 28 giugno 2020) è possibile consultare il sito del Fondo Ambiente Italiano.