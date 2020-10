Giornate Fai d’autunno 2020: a Firenze e in Toscana 33 luoghi aperti

Il 2020 porta, anche in Toscana, ben 4 Giornate Fai d’autunno, per una coppia di weekend di ottobre in cui 33 luoghi straordinari, da Firenze a Livorno, da Lucca a Grossetto, saranno aperti (con prenotazione consigliata) per speciali visite insieme ai volontari del Fondo Ambiente Italiano. Questa edizione è dedicata a Giulia Maria Crespi, fondatrice e Presidente Onoraria del Fai.

Tra le chicche che sarà possibile visitare anche la centrale termica della Stazione Santa Maria Novella di Firenze, esempio di architettura del Novecento, il dedalo dei sotterranei della Fortezza Nuova di Livorno o ancora il teatrino di Vetriano, in lucchesia, il più piccolo teatro storico pubblico del mondo. C’è pure un monumento naturale tutto da vedere, la quercia delle Checce in Val d’Orcia (detta anche Quercia delle streghe), oltre a un treno-ospedale a Massa che è stato il set del Paziente Inglese.

Quando e come partecipare: le date e le prenotazioni

Le date scelte sono sabato 17, domenica 18 ottobre e poi sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020. Dopo il successo delle giornate Fai all’aperto, il Fondo Ambiente ha deciso di raddoppiare le Giornate d’autunno nel 2020, per permettere a più persone possibile di partecipare all’evento senza assembramenti: per le visite, anche in Toscana, è consigliata la prenotazione online a partire dal 6 ottobre. Sarà possibile presentarsi davanti ai luoghi nei weekend delle aperture, ma l’entrata non è garantita: si potranno visitare le location solo se saranno rimasti posti liberi.

Per ogni persona che prende parte alle Giornate d’autunno è richiesto il versamento di un contributo minimo di 3 euro (da pagare con carta di credito o PayPal) che andrà in favore delle attività del Fai, impegnato nella tutela di questi luoghi unici, mentre i bambini sotto i 6 anni entrano gratis. Confermate le regole anti-Covid: durante le visite è obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e lavarsi spesso le mani.

Giornate Fai d’autunno 2020 a Firenze: cosa visitare

L’elenco dei luoghi aperti a Firenze e dintorni per la Giornate Fai d’autunno 2020 comprende 5 meraviglie tutte da scoprire. S potrà entrare in due palazzi affacciati su piazza Savonarola, poco fuori dal centro cittadino: la Galleria Rinaldo Carnielo, casa-studio dell’artista in piazza Savonarola, e la Fondazione Carlo Marchi ospitata all’interno di un elegante villino di inizio Novecento.

Il Fondo Ambiente Italiano apre le porte inoltre della centrale termica della stazione Santa Maria Novella, progettata nei primi anni Trenta dall’architetto delle stazioni Angiolo Mazzoni, mentre nell’hinterland sono previste visite al Museo delle Officine Galileo a Campi Bisenzio (solo nel weekend del 24) dedicato alla storia degli strumenti ottici ad alta precisione e al giardino della Villa barocca Guicciardini Corsi Salviati (anche questo visitabile solo nel weekend del 24) nato nel Cinquecento ma poi abbellito durante i secoli successivi.

I luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai d’autunno 2020: cosa vistare

In giro per la Toscana, le Giornate Fai d’autunno 2020 propongono anche alcuni tour: a Livorno una passeggiata tra il municipio e le gallerie della Fortezza Nuova, all’interno dei sotterranei normalmente chiusi al pubblico; a Pisa i volontari organizzano una passeggiata tra i luoghi amati di Leopardi nel centro città; nel grossetano è in programma un itinerario sul colle più alto della Maremma, quello di Campagnatico, tra chiese e ville.

Nel pistoiese è visitabile il borgo medievale di Larciano Castello, che domina la Valdinievole, a San Gimignano il Fai apre la Torre e casa Campatelli, palazzo settecentesco che ingloba una delle famosi torri della città, mentre a Pescaglia (Lucca) sarà possibile ammirare il teatrino di Vetriano, una struttura ottocentesca da 60 posti con un palco di soli 30 metri quadri entrato nel Guiness dei Primati.

Ci sono anche luoghi curiosi da visitare in Toscana per le Giornate Fai d’autunno 2020. A Massa si può entrare in 3 carrozze “centoporte” che durante la Seconda Guerra Mondiale furono trasformate in vagoni-ospedale: oggi sono le uniche in Italia ad essere arredate con attrezzature d’epoca e qui sono state girate alcune scene del film Il paziente inglese, vincitore di 9 premi Oscar. A Pienza infine i volontari portano i visitatori alla scoperta della meravigliosa quercia solitaria “delle Checche” o “delle Streghe”: 22 metri di altezza, oltre 3 secoli e mezzo di vita e dal 2017 il primo Monumento Verde d’Italia.

L’elenco completo

Sul sito della Giornate Fai d’autunno è possibile trovare l’elenco dei luoghi aperti in Toscana (questo il link diretto) il 17, 18, 24 e 25 ottobre 2020 con la possibilità di prenotare la visita. Attenzione, però, alcune location sono accessibili solo per un weekend.