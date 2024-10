Giornate Fai d’autunno 2024 in Toscana: i luoghi aperti

Due giornate per visitare ville, castelli e giardini storici, alcuni dei quali normalmente inaccessibili al pubblico. L'edizione autunnale della manifestazione del Fai coinvolge oltre 20 luoghi in tutta la Toscana

- Pubblicità -

Le Giornate Fai d’autunno 2024 in Toscana spalancheranno le porte di oltre 20 beni tra ville, castelli, beni storici, industriali e naturali: tra i luoghi aperti anche alcuni normalmente inaccessibili al pubblico come Villa Schifanoia e lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, le antiche fortificazioni nel centro di Prato e, nel senese, il Castello di Farnetella con le sue atmosfere romantiche. L’appuntamento è fissato per sabato 12 e domenica 13 ottobre. In tutta Italia saranno oltre 700 le mete culturali, anche insolite e curiose, in 360 città dello Stivale che per l’occasione sarà possibile visitare grazie ai volontari del Fondo per l’Ambiente Italiano.

Come visitare i luoghi aperti per le Giornate del Fai

Il funzionamento dell’iniziativa è simile all’edizione primaverile: i luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai d’autunno 2024 saranno visitabili facendo una donazione per sostenere l’organizzazione. Non è necessaria la prenotazione, ma la possibilità di accesso dipenderà dall’affluenza di pubblico. In alcuni casi l’ingresso sarà riservato ai soli soci del Fondo per l’Ambiente Italiano, che in alcuni luoghi aperti avranno la possibilità di partecipare anche a iniziative speciali. Sarà comunque possibile sottoscrivere la tessera in loco. Durante le 45 Giornate Fai di primavera e d’autunno organizzate finora sono stati aperti oltre 22mila beni in tutta Italia con più di 15 milioni di persone che hanno partecipato all’iniziativa.

Le Giornate Fai d’autunno 2024 a Firenze e Prato

- Pubblicità -

Nel cuore della Toscana, sono 4 i luoghi aperti a Firenze per le Giornate Fai d’autunno, il 12 e 13 ottobre. In collaborazione con la Commissione europea, come successo in passato, tornano i tour a Villa Schifanoia, sede dell’European University Institute sulle colline tra Firenze e Fiesole, per scoprire spazi normalmente chiusi al pubblico tra l’edificio di origine quattrocentesca e il giardino all’italiana. Alla periferia della città si potrà invece varcare la soglia dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di via Reginaldo Giuliani, con focus sulle speciali medicine che qui vengono sviluppate e su macchinari d’epoca e moderni.

Fanno parte dell’elenco anche due beni aperti solo per i soci Fai: l’ex monastero di Santa Maria di Candeli, oggi parte della Caserma Tassi tra Borgo Pinti e via dei Pilastri, dove si potrà visitare la chiesa tardo-barocca, un’ex cappella affrescata e il refettorio, e l’Oratorio di Gesù Pellegrino detto dei Pretoni in via San Gallo con i suoi suggestivi affreschi.

- Pubblicità -

Spostandosi nel centro di Prato i volontari accompagneranno i visitatori su un antico passaggio segreto: il camminamento difensivo del Cassero Medievale e del Bastione di Santa Chiara, passando nell’ex convento di Santa Chiara e sbucando nell’Oratorio di Santa Chiara e San Rocco. Nella città laniera aprirà le porte pure il Teatro Metastasio, per vedere l’edificio sotto una luce diversa ed entrare in alcuni ambienti di norma inaccessibili agli spettatori.

Gli altri beni aperti in Toscana per le Giornate Fai d’autunno 2024

La manifestazione del Fondo per l’Ambiente Italiano svelerà altre chicche e curiosità in tutta la Toscana. A Pontremoli (Massa Carrara) si potrà entrare ad esempio nella centrale idroelettrica di Teglia con tanto di passaggio nelle sala macchine oppure, nel centro del borgo, nella Ca’ di Piazza, nota come Palazzo Zucchi Castellini, per immergersi tra affreschi, stucchi e arredi barocchi e rinascimentali.

- Pubblicità -

A Pistoia i volontari accompagneranno i visitatori in un tour tra l’Oratorio del Santissimo Crocifisso, Palazzo Banchieri-Tolomei e la chiesa di Santa Maria degli Angeli. In Valdinievole gli iscritti al Fai avranno la possibilità di vedere la Villa del Castellaccio di Uzzano, dove Giacomo Puccini scrisse il secondo e il terzo atto della Bohème, mentre in provincia di Lucca ci saranno visite al Convento di San Francesco di Borgo a Mozzano, luogo sacro dove per l’occasione risuoneranno le note dello storico organo della chiesa. Un altro luogo da scoprire si trova nei dintorni di Sinalunga (Siena): nelle sale del Castello di Farnetella, normalmente inaccessibile al grande pubblico, si potrà respirare l’atmosfera del borgo “medievale” creato a fine Ottocento per la villeggiatura di nobili e benestanti.

Previste inoltrevisite guidate tematiche a San Paolo a Ripa d’Arno (il vecchio Duomo di Pisa) e a Palazzo Guinigi a Lucca con la sua iconica torre arborea. E poi gli itinerari organizzati in occasione delle Giornate Fai d’autunno, come quelli nel borgo di Palaia (Pisa), nella parte storica e antica di Rosignano (Livorno), lungo le rive del lago della Gherardesca di Capannori (Lucca) e a Gavorrano (Grosseto) per immergersi nella vita di miniera.

- Pubblicità -

La lista di tutti i luoghi aperti per le Giornate Fai d’autunno 2024 in Toscana

Ecco in sintesi la lista dei luoghi da visitare in Toscana in occasione delle Giornate Fai d’autunno 2024, sabato 12 e domenica 13 ottobre. Aggiornamenti sul sito del Fondo per l’Ambiente Italiano.

Giornate Fai d’autunno a Firenze

Chiesa di Santa Maria di Candeli (oggi Caserma Tassi) – Solo per iscritti FAI

Oratorio di Gesù Pellegrino detto dei Pretoni – Solo per iscritti FAI

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare

Villa Schifanoia

Giornate Fai d’autunno a Prato

Cassero medievale, bastione e convento di Santa Chiara

Teatro Metastasio Prato

Giornate Fai d’autunno a Pistoia

Cappella del SS Crocifisso

Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Palazzo Banchelli Tolomei

Villa del Castellaccio (Uzzano) – Solo per iscritti FAI

Giornate Fai d’autunno a Pisa

San Paolo a Ripa D’Arno e Sant’Agata – visita “Storia dei restauri”

Itinerario – borgo di Palaia

Giornate Fai d’autunno a Lucca

Palazzo Guinigi visita guidata

Azienda Martinelli Luce

Convento di San Francesco Borgo a Mozzano

Itinerario – Lago della Gherardesca Capannori

Teatrino di Vetriano Pescaglia

Giornate Fai d’autunno a Massa Carrara

Centrale idroelettrica di Teglia (Pontremoli)

Palazzo Zucchi Castellini (Ca’ Di Piazza) Pontremoli

Giornate Fai d’autunno a Livorno

Itinerario – Segreti d’autunno: alla scoperta del castello di Rosignano

Scavi archeologici di Vada, alla scoperta dell’antico porto – Solo per iscritti FAI

Giornate Fai d’autunno a Siena

Torre e Casa Campatelli (San Gimignano)

Castello di Farnetella (Sinalunga)

Giornate Fai d’autunno a Arezzo

Itinerario – Vasari storico e scrittore

Giornate Fai d’autunno a Grosseto

Itinerario – Gavorrano “La miniera: lavoro, ritmi, tempi e suoni della corna”