3 giorni di concerti alla Limonaia con “Lasciati fiorire” festival

Dall’ironico duo Cecco e Cipo alla cantautrice Elasi; dalla band fiorentina Loren ai giovanissimi Hso (che si legge “Acca-so”) seguitissimi dalla Generazione Z su TikTok. Sono alcuni dei protagonisti del festival “Lasciati Fiorire” che dal 1° al 3 settembre 2023 porta alla Limonia di Villa Strozzi di Firenze eventi, concerti, talk e un market sostenibile (il mercatino è previsto sabato e domenica). La rassegna è organizzata da Fiore sul Vulcano, collettivo di artisti fiorentini nato nel 2015, in collaborazione con La Limonaia.

Il programma di concerti del Lasciati Fiorire Festival 2023

L’ingrediente principale sarà la musica, a partire dalle ore 21. Si inizia venerdì 1° settembre con il duo di Vinci Cecco e Cipo sul palco grande e la cantautrice, chitarrista e producer alessandrina Elasi nel garden, seguiti dal dj set “I love Indie”.

Sabato 2 settembre, giorno del compleanno del collettivo Fiore sul Vulcano, è tutto dedicato ai gruppi toscani. I primi a salire sul palco del “Lasciati fiorire” festival saranno gli Oodal, che fondono diversi stili in un’atmosfera post-dream-pop, tra sonorità elettroniche, indie e alt rock. Seguono Le Lame, gruppo pop-rock che nasce a Firenze e che a fine 2023 farà uscire il nuovo album. In programma anche mini live acustici (durante i cambi palco) di Teresa Rossi, già voce e chitarra nei Rooms by the Sea e La Canaglia. L’afterparty, all’interno della Limonaia, sarà “Back in Time 70-80-90-00”.

Domenica 3 invece la serata è a tema “sangue giovane”, con i concerti di gruppi under 25: Blackzi (al secolo Claudio Castagnozzi) rapper e cantautore pratese; Hso, band fiorentina pop/punk; Social Tedio + Vanz tra punk rock e pop contemporaneo; Aspettativa, gruppo che intreccia indie e pop punk; Pianeta Papavero, collettivo musicale urban nato a Firenze nel 2019 formato da cinque artisti (Monocromo, Cava, Underwtr, Maskidol e Indigo) che spaziano tra più generi.

Gli eventi

Venerdì e sabato, i live saranno anticipati alle 19.30 dai talk organizzati in collaborazione con La Svolta, uno spazio di approfondimento dal vivo condotto da Aden Abdi, insieme a Samuele Bigazzi. Venerdì è in programma “Electro world” con il manager musicale Marco Bergantino e Mennie, resident dj del Tenax, che sveleranno i segreti della musica elettronica. Sabato invece è la volta di “Cittadini del mondo, solidarietà senza confini” con Silvia De Lucia, in arte “La Nuova Thule”, che racconterà le sue missioni umanitarie.

Durante le giornate del festival “Lasciati fiorire” l’ingresso alla Limonaia di Villa Strozzi (via Pisana 77) è a pagamento, anche se con prezzi popolari: ingresso 5 euro, dalle ore 23.30 8 euro. Venerdì e sabato dalle ore 17, domenica dalle 12 a mezzanotte. Per informazioni: www.lalimonaiastrozzi.it/eventi/